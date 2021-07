Concerti in villa a Voltana di Lugo: va in scena “Le Donne nella Commedia”

Venerdì 30 luglio ultimo appuntamento con i “Concerti in Villa…e non solo” di Voltana. Alle 21 a Villa Cacciaguerra Ortolani (piazza Unità 13) va in scena lo spettacolo “Le Donne nella Comedia”, a cura di Piero Calderoni.

A curare l’accompagnamento musicale, sarà Michele Fenati e il suo gruppo, che per l’occasione ha scelto alcuni brani di un cantautore “maledetto” e ai più sconosciuto: Piero Ciampi.

La Comedia è il poema dell’amore. Tante sono le presenze femminili: dall’amore lussurioso di Francesca nell’Inferno, alla dolcezza di Pia De Tolomei nel Purgatorio, all’amore divino di Piccarda Donati e, soprattutto, di Beatrice nel Paradiso. Ma la Comedia va vista in chiave moderna, allora non si può ignorare il tema della condizione femminile che ieri come oggi riusciva a infilarsi nell’oblio di vite non raccontate e trasformava le donne vittime di violenza in schiere senza volto e senza nome.

L’amore nelle parole di Dante recitata da Piero Calderoni e nelle canzoni di Piero Ciampi eseguite da Michele Fenati.

Nel corso della serata sarà possibile visitare la mostra “Luca Tarlazzi – Dalla Matita alla Storia”.

Lo spettacolo si svolge anche in caso di maltempo. Nel rispetto delle normative sanitarie in atto, è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0545 72885 oppure al 353 4284364. Ogni partecipante dovrà essere munito di una propria mascherina. Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 0545 72885 oppure al 353 4284364.

I Concerti in Villa sono organizzati dalla Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella, con il contributo e il patrocinio del Comune di Lugo, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e il Centro sociale Ca’ Vecchia.