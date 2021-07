All’Arena dei Pini di Cervia-Milano Marittima annullato lo spettacolo di Paolo Conticini del 5 agosto. Al suo posto lo show di Giacobazzi

Accademia Perduta/Romagna Teatri comunica che si sono rese necessarie alcune variazioni nella programmazione proposta all’Arena dei Pini di Cervia-Milano Marittima delle prossime settimane. A causa di impegni televisivi dell’artista, lo spettacolo di Paolo Conticini, La prima volta, previsto per giovedì 5 agosto è stato annullato. Come recupero di questo appuntamento, lo show di Giuseppe Giacobazzi, Del mio meglio, già sold out per la serata di martedì 17 agosto, farà il “bis”: è stata infatti aggiunta un’ulteriore data per lunedì 16 agosto alle ore 21,15.

Nei giorni 4 e 5 agosto, dalle ore 10 alle ore 13, il pubblico potrà recarsi alla biglietteria del Teatro Walter Chiari di Cervia per chiedere il rimborso del biglietto dello spettacolo di Paolo Conticini o convertirlo con quello per lo show di Giuseppe Giacobazzi (in questo caso, sarà necessario pagare una piccola differenza di prezzo: i biglietti per Giacobazzi hanno un costo di 30 euro, quelli per Conticini avevano un prezzo di 22 euro). Sarà eventualmente possibile anche convertire il proprio biglietto di Paolo Conticini per la rappresentazione dello spettacolo La prima volta a Forlì, al Teatro Diego Fabbri, di lunedì 6 settembre alle ore 21.15.

La prevendita per lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi di lunedì 16 agosto è attiva su Vivaticket ed è anche possibile prenotare telefonicamente al numero 0546 21306 (dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13).

Per informazioni: 0546 21306 – www.accademiaperduta.it