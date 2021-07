Lido Adriano. Presentato l’evento itinerante dell’estate 2021 di Club del Sole

Presentato il 29 luglio presso l’Adriano Family Camping Village il nuovo ed esclusivo show itinerante dedicato al settecentenario dantesco ispirato alla danza acrobatica, all’arte circense e alla poesia.

Dante the Show, rappresenterà la punta di diamante del nuovo e ricco programma di intrattenimento proposto per l’estate 2021 in esclusiva per i clienti Club del Sole in 9 villaggi con oltre 45 date di programmazione fino al 3 settembre.

La prima ufficiale, che si e svolta ieri alla presenza dell’Assessore al Turismo del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini, ha visto gli artisti deliziare gli ospiti intervenuti con un experience show che fonde arte e performance, giochi di luci e interazione tra movimenti del corpo e narrazione.

L’immaginario dantesco è stato ricreato attraverso la videoproiezione ed elementi scenografici e Inferno, Purgatorio e Paradiso sono gli scenari nei quali gli acrobati hanno danzato con energia e stile nel teatro del villaggio, allestito ricalcando i gironi danteschi in un viaggio indimenticabile tra musica, danza e immagini.

Ottimo il riscontro ottenuto dai partecipanti all’anteprima di ieri, che hanno accolto con grande entusiasmo il nuovo show, ritenuto davvero originale e dalla formula innovativa.