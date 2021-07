Rossini flambé. Opera buffa in cucina alla Casa del Teatro di Faenza

Quinto appuntamento della rassegna Un Teatro al Verde 2021 con una serata dedicata al debutto della nuova produzione del Teatro Due Mondi “Rossini flambé. Opera buffa in cucina”.

“Una nuova tappa sulla ricerca di un teatro popolare d’arte, dove il canto, la musica e la comicità sono ingredienti per un ricco piatto che diventa luogo di incontro per costruire e rinnovare relazioni dal sapore vero spiegano da Teatro Due Mondi -. C’è quindi gioia nel condire con risate e meraviglia ogni scena dello spettacolo, c’è felicità perché torniamo a incontrare di nuovo il pubblico”.

Rossini flambé si presenta come una divertente e scatenata sequenza di canti, testi e comiche situazioni che, come una ricetta elaborata, mescola temi che variano dagli ingredienti in cucina all’amore, dal vino ai piaceri della vita.

Lo spettacolo è rivolto a grandi e piccoli, racconta dell’Italia e dei suoi sapori e suoni, porta allo scoperto la passione verso la vita e i suoi piaceri come tratto caratteristico della nostra cultura popolare.

Sullo sfondo la vivace scenografia realizzata a collage di Maria Donata Papadia da anni collaboratrice del Teatro Due Mondi, che invita il pubblico ad entrare in questa particolare cucina dove tutto accade, fuori dal tempo e dallo spazio.

Partendo dalle sonorità dell’opera buffa, Antonella Talamonti, collaboratrice storica di Giovanna Marini, ha composto per questo lavoro musiche e arrangiamenti originali che si alternano alle Ouverture rossiniane più famose e che raccontano di passioni e contrasti in cucina.

Casa del Teatro, Via Oberdan 7, Faenza

Venerdì 30 luglio ore 21.30