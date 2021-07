Spettacolo con le bolle al Bagno Coya Beach di Casal Borsetti con il Teatro Lunatico

ll Coya Beach regala al pubblico di Burattini alla Riscossa! un evento speciale fuori programma in occasione della settimana della Notte Rosa, e precisamente la sera di venerdì 30 luglio. La rassegna continuerà poi a percorrere il ravennate dalla riviera all’entroterra, con eventi a ingresso gratuito a base di burattini, marionette e arti di strada, pronti a divertire e affascinare il pubblico di tutte le età. Il circuito di proposte mette in rete il territorio Ravenna con la provincia di Ferrara, dove ci saranno tanti altri eventi.

Venerdì 30 luglio – ore 21.15 – Ingresso libero

Teatro Lunatico

Invisible Emotion

Bagno Coya Beach – Via delle Gardenie 27 – Casalborsetti (Ravenna)

Mara Corengia del Teatro Lunatico è protagonista di Invisible Emotion, uno spettacolo senza parole che lascia da sempre a bocca aperta grandi e piccoli. Un lavoro che indaga i confini del teatro di figura, dove grandi protagoniste saranno forme apparentemente inanimate come le bolle di sapone, che si animeranno e prenderanno vita come attori in scena: prima piccole, poi grandi e via via giganti, alternandosi a musiche, passi di danza e torte infuocate, le bolle varcheranno il confine del palcoscenico abbracciando gli spettatori in platea. Uno spettacolo sorprendente che sta riscuotendo grande successo ed entusiasmo in tutta Italia, comico e poetico al contempo, adatto a tutta la famiglia.

La rassegna proseguirà sabato 31 luglio a Punta Marina, con lo spettacolo dei Burattini Aldrighi, mentre il prossimo appuntamento al Coya Beach è in programma venerdì 6 agosto con Mengone Torcicolli alla riscossa.

Per ricevere il programma completo è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info

INFO

www.facebook.com/burattinimaxventuri