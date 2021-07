Venerdì 30 luglio entra nel vivo la Notte Rosa: musica, divertimento e comicità. Ecco il programma

La Notte Rosa entra nel vivo, nel fine settimana, con il programma di venerdì 30 luglio all’insegna della grande musica, del divertimento, della comicità e di tanto altro ancora.

A Gatteo (Fc) alle ore 21.30 salirà sul palco dell’Arena Lido Rubicone di Gatteo a mare Piero Pelù (el Diablo). Il rocker fiorentino impegnato con la tournée 2021 “Gigante Live” ripercorrerà la sua lunga carriera attraverso i successi con i Litfiba e da solista (il debutto nel 1999) e i brani prodotti nell’ultimo anno e mezzo, tra cui i singoli “Gigante” (5° nella classifica finale del Festival di Sanremo 2020) e “Pugili fragili”, quest’ultimo uscito la scorsa estate (primo album di inediti dal 2008 prodotto da Luca Chiaravalli). Prenotazione obbligatoria (info: www.visitgatteomare.it).

In Piazza della Repubblica a Misano Adriatico (Rn) arriva la voce graffiante di Giusy Ferreri, una delle interpreti di maggior successo degli ultimi anni. Al grido di “Non ti scordar mai di me”, “Roma-Bangkok”, “Amore e Capoeira”, “La Isla” e “Shimmy Shimmy”, la cantante ha catalizzato l’attenzione mediatica conquistando le classifiche e le radio di tutta Italia. Info: ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (Info: info@visitmisano.it). Nel weekend della Notte Rosa, RDS 100% GRANDI SUCCESSI porta a Rimini performance esclusive. Alle ore 21.30 circa di venerdì 30 ci sarà l’esibizione live di Dotan, musicista israelo-olandese, che grazie al suo inconfondibile timbro e al suo andamento ritmico potente, ha nuovamente scalato le classifiche questa volta con il suo ultimo singolo ‘Mercy’. Per partecipare all’evento gratuito, il pubblico deve prenotarsi al seguente link: www.visitrimini.com/rds-100-grandi-successi/ Ingresso: Postazione RDS – Belvedere Piazzale Kennedy. Sempre a Rimini, in Piazzale Fellini, ecco la Milanesiana, il festival di letteratura, musica, cinema, arte, e filosofia diretto da Elisabetta Sgarbi. In apertura il prologo musicale di Morgan, cantautore, polistrumentista, compositore e scrittore, fondatore e frontman dei Bluvertigo. A seguire Vittorio Sgarbi terrà una lectio sul grande regista riminese Federico Fellini e sull’artista Guido Cagnacci, una delle figure più affascinanti e complesse della cultura figurativa del Seicento. In chiusura il concerto degli Extraliscio, il gruppo romagnolo che ha ridato vita al liscio in chiave punk. L’evento è a ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento posti e sarà trasmesso anche in streaming sul canale La Milanesiana. I posti gratuiti sono prenotabili su www.ciaotickets.com/biglietti/morgan-extraliscio-vittorio-sgarbi-rimini.

Dalle ore 20, la spiaggia di Rimini diventa palcoscenico di “Un mare di… rosa” con spettacoli diffusi tra mangiatori di fuoco, danzatori, musica dal vivo e degustazioni, per una serata rilassante e romantica. Sette km di spiaggia, dal porto a Miramare (dal bagno 1 al bagno 150), vengono illuminati da un filo unico di lucine, poste a pochi metri dall’acqua, per segnare il percorso che guida gli ospiti in una lunga passeggiata. Lungo la “promenade” di sabbia illuminata, gli spettacoli replicano a cadenza ritmata in un’atmosfera sospesa tra magia e sogno. La proposta circense prende spazio a riva con acrobati, contorsionisti, maghi, clown, danzatori in uno spettacolo diffuso ricco e fascinoso mentre la musica fa da colonna sonora alla passeggiata al chiaro di luna, con sedute distanziate per favorire l’ascolto. Per l’occasione, ‘Un Mare di Vino’ ritorna in una nuova Pink Edition con le migliori etichette locali del Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini (dai bagni 47 al 65). Rebola, bianchi, rossi e frizzanti si aggiungono ai pink drinks preparati dai chiringuiti e dai punti ristoro della spiaggia. Non mancheranno le Food Arenas del tipico romagnolo e l’area “Moonlight and Relax”, dal bagno 90 al 110, un angolo di riposo sotto le stelle dove ci si potrà rilassare su cuscini, sdraio e lettini al chiaro di luna. Uno show diffuso per la sicurezza degli ospiti con il distanziamento di lettini, sdraio e sedie, per i punti musica e per i punti spettacolo, e con la presenza di steward che assicurano il rispetto delle normative anti-contagio e il divieto di ballo nelle aree coinvolte dall’evento. Mentre a Torre Pedrera dalle ore 21 alle ore 24 concerto con musica dal vivo e animazione nella zona Privata Bagno Carlino numero 65.

Il liscio “incontra” la musica internazionale a Santarcangelo di Romagna (Rn) con Balamondo World Music Festival. La sesta edizione della rassegna musicale è dedicata al Re del Liscio Raoul Casadei a pochi mesi dalla sua scomparsa. L’evento è in programma allo sferisterio di Santarcangelo. La Mirko Casadei POPular Folk Orchestra si esibirà assieme alla Nadara Transylvanian Gypsy Band. Ingresso gratuito, Prenotazione obbligatoria: telefono 334/6628192. Un tuffo, invece, nella musica leggera italiana a Poggio Torriana (Rn) all’Arena del Teatro Aperto, località Poggio Berni, con la band “La Compagnia” che presenta un tributo a Mogol e Battisti (voce Nataniele Fabbri). Stand gastronomico aperto. Ingresso Euro 10.

A Comacchio (Fe) di scena le “…sonate al chiaro di luna”: all’Arena di Palazzo Bellini, The Swingers Orchestra Remake in Swing, un concerto a cura della Scuola di Musica di Comacchio nel quale vengono proposti famosi brani pop rivisitati in chiave jazz.

Risate nella Pink Week

Nel weekend della Notte Rosa protagonista la musica, ma non solo. Per chi ha voglia di un po’ di leggerezza e tante risate, a Vergiano di Rimini al Parco degli Artisti, arriva la comicità di Paolo Cevoli, meglio noto come Palmiro Cangini, assessore “alle varie ed eventuali”, politico confusionario e afasico che cerca di risolvere i problemi del comune di Roncofritto. Lo spettacolo proposto trae spunto dal repertorio di Cevoli, dalle sue esperienze televisive, cinematografiche, teatrali e dai suoi libri. I biglietti numerati sono disponibili su circuito Liveticket; telefono 3278475142 (orari 17-19); info@riminiclassica.it o sulla pagina Facebook. Comicità anche a Comacchio (Fe) con lo storico cabarettista Beppe Altissimi del DERBY di Milano. Dalle ore 22.30 al Lido delle Nazioni direttamente dalla trasmissione televisiva COLORADO, andrà in scena il mitico “Max Cavallari”. Uno spettacolo dalla comicità unica, capace di coinvolgere grandi e piccini. Appuntamento tutto da ridere anche al Parco Archeologico di Classe, a Ravenna, con Classe al Chiaro di Luna protagonista Max Giusti, che come tutti gli italiani ha voglia di mettersi alle spalle un periodo no e ritrovare quella meravigliosa “normalità” che spesso ci trovavamo a criticare. Info e biglietti: https://oooh.events/evento/max-giusti-va-tutto-bene-classe-al-chiaro-di-luna-biglietti/

Gli altri appuntamenti di venerdì 30 luglio

Al Lido di Pomposa (Fe), a partire dalle ore 17.30 parata delle Fruste Romagnole “Sciucaren” (gli schioccatori di fruste della tradizione romagnola che producono schiocchi a tempo di musica e portano tanta gioia e buonumore nelle feste della Romagna). La serata in rosa prosegue in Piazzetta Ballardini a partire dalla ore 21.30 omaggio a “Raoul Casadei”: il Gruppo Danze e Spettacolo Ballerini “Milleluci” omaggerà il Re del liscio con numerose ed entusiasmanti coreografie di liscio romagnolo che faranno sognare il pubblico. Oltre ad omaggiare lo scomparso Re del liscio, I Milleluci non faranno mancare momenti dedicati alla danza moderna e contemporanea.

Al Lido degli Scacchi (Fe) in Viale Alpi Centrali a partire dalle ore 21.40 due ore di spettacolo, musica, animazione e tanto divertimento con la goliardia e simpatia del “Gianni Drudi in TRIO”, volto noto del programma “MAI DIRE TV”. A Porto Garibaldi (Fe) in Viale dei Mille a partire dalle ore 21.30 “Parata in Rosa”, una grande sfilata di carri allegorici, inframezzati da cortei in maschera ma, anche e soprattutto, da tanta musica che accompagnerà il corso dei giganti di cartapesta. Inizia alle 17.00 invece La Notte Rosa al Lido degli Estensi (Fe), zona Viale Giosuè Carducci, con “Giochiamo Insieme”, la kermesse dedicata ai bambini con artisti di strada, clown, giocolieri e prestigiatori. Si prosegue poi in Viale dei Pini dalle 21 con Défilé “Tributo a Fellini” l’atelier “Maison Blanche” e la “Gioielleria L’Oasi”, porteranno in passerella Federico Fellini. Tema della sfilata è il ricordo di Federico Fellini. A partire dalle ore 22.00 torna protagonista la musica con il concerto dei “CAIMAN”, band latina che vanta un vasto repertorio di musica latino americana ed ogni anno si esibisce in oltre 200 concerti riempendo discoteche, piazze e feste private. A Lido di Spina (Fe) si festeggia la Notte Rosa in Piazzale Caravaggio a partire dalle ore 21.00 la compagnia teatrale “Bubble On Circus” andrà in scena con lo spettacolo teatrale “La Vie Est Bulle”. Spettacolo di teatro gestuale, bolle di sapone, magia e teatro di figura che trasporterà, grandi e piccini, in un mondo senza tempo. Immancabile a Comacchio (Fe) anche l’apertura straordinaria dalle 21 alle 24 del Museo Delta Antico. Ingresso a pagamento: € 6,00 adulti – € 3,00 ridotto (a tutte le donne e bambini da 11-18 anni accompagnati e over 65).

Sul lungomare Spadazzi a Miramare (Rn) si potrà, invece, vivere la melodia e la poesia della danza con un coinvolgente appuntamento dedicato all’eleganza del tango. Emozionanti e sensuali balli argentini accompagnati dai gusti e sapori del meraviglioso Paese Sudamericano. A cura del Comitato turistico di Miramare. Info: ingresso gratuito. A Cattolica (Rn) danza per la città: piazze, strade e angoli suggestivi della città animati da danza e musica. Un percorso che spazia dal liscio al tango, dalla pizzica all’hip hop e lindy hop. Info: ingresso gratuito.

A Mercato Saraceno (Fc) dalle ore 21 anteprima della Notte Saracena (in programma anche il 31). Una notte di circo contemporaneo a cura di Circo Paniko, con acrobazie, giocoleria, acrobatica, che invaderanno il parco con le atmosfere magnetiche del circo.

Per gli appassionati di barche d’epoca con vele “al terzo”, Cesenatico (Fc) risponde. Saranno protagoniste di uno dei più partecipati raduni della costa in occasione della Festa di Garibaldi. Le barche saranno visibili all’ormeggio su porto canale, per poi sfilare.

A Cervia (Ra) l’edizione 2021 de “Confini: dialoghi sui limiti dell’esistenza” propone 4 lezioni magistrali: si parte venerdì 30 con 2 appuntamenti con ospiti Gaetano Rametta e Rocco Ronchi: al Caffè Philo in Piazzetta Pisacane dalle 18:30 alle 20 e alle 21:30 all’Arena dei Pini di Milano Marittima Gli incontri saranno condotti da Enzo Novara. Presenta Massimo Previato. Info: ingresso gratuito.

Per chi ama conoscere i luoghi più suggestivi e i principali musei della città, Ferrara propone visite guidate serali in partenza con il bus dai Lidi di Comacchio, mentre Argenta (Fe) offre la visita alle sue valli comodamente seduti a bordo dell’eco-shuttle con aperisnack al tramonto (compreso nel prezzo). Anche Cesena propone visite guidate tematiche con l’appuntamento “Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori…” per andare alla scoperta dei luoghi femminili e cavallereschi, nonché delle due rocche della città. La partenza è prevista per le ore 21 da piazza del Popolo e durerà 1 ora e 30 minuti circa. Info: 7 Euro (gratuito per bambini fino a 8 anni). Prenotazione obbligatoria: iat@comune.cesena.fc.it o telefono 0547 356327.

A Riolo Terme (Ra) “Speciale AROMANTICA…”, visita alle Terme di Riolo e al Parco Secolare con passeggiata a seguire al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio alla luce del tramonto. Inizio ore 17 (15€ a partecipante – info: 0546 77450 – roccadiriolo@atlantide.net).

Voglia anche di sport durante la Pink Week. E allora ecco che a Bellaria Igea Marina (Rn) il Beach Volley torna con un appuntamento tutto nuovo sulla sabbia del Beky Bay. Info: 1° BVPINK 2021| BEACH VOLLEY PINK Kiklos summer@beachvolleykiklos.com, telefono 391 7557765; www.beachvolleykiklos.com.

A Misano Adriatico, invece, la terra del motociclismo, ecco Michele Pirro in Superbike, Massimo Roccoli nella 600, Elia Bartolini, il pilota del Team di Valentino Rossi, in Moto3. Sono solo alcuni dei protagonisti del Campionato Italiano Velocità. E la grande novità sarà la “Racing Night”. Gli appassionati potranno assistere alle qualifiche ufficiali che avverranno dopo il tramonto, in un suggestivo scenario in notturna. “By night” sarà anche la qualifica della Women’s European Cup, Trofeo continentale riservato alle campionesse del motociclismo. Info: ingresso gratuito.

A Ferrara spazio al pugilato con una manifestazione organizzata dalla A.S.D. Costantino Boxe denominata “Rumble Under the towers”. La gara alle ore 20.30. Il clou della serata sarà il match professionistico di Marcello Matano (campione italiano ed intercontinentale) dove incontrerà il pugile Croato Luka Leskovic. Info: ingresso gratuito.

A San Mauro Pascoli (Fc) Riviera danza è protagonista con le sirene danzanti e i ballerini di Bianca luce e nera presentato a San Remo 2021 all’Arena Arcobaleno in via della Libertà. Ingresso libero, info info@sanmauromare.net.

E per i più piccoli? La Notte Rosa è dedicata anche a loro. A Bellaria Igea Marina (RN), coloratissima sfilata dei carri del Carnevale in rosa alle ore 21. Per la gioia di tutti i bambini, i simpaticissimi Cartoons di Titti & Silvestro sfileranno per il centro di Bellaria per regalare divertenti immagini dell’estate al mare.

Non dimentichiamo, infine, il buon cibo. E allora ecco che Cattolica propone la Grande Rustica di Pesce alla darsena. In un’atmosfera da sogno e all’insegna dell’innata ospitalità del nostro territorio, si potrà gustare una delle più gustose specialità regalate dal mare Adriatico. A Torriana (RN) torna invece l’evento enogastronomico per eccellenza, La collina dei piaceri, in cui i protagonisti rappresentano la migliore cucina che nelle tre serate darà vita ad un ristorante a cielo aperto, con proposte gastronomiche cucinate dal vivo, musica itinerante e atmosfere accattivanti. Info: ingresso gratuito.

Per chiudere la serata di venerdì non possono ovviamente mancare i fuochi d’artificio che, alle ore 24, coloreranno la Riviera Romagnola. Una coreografia tutta rosa colorerà il cielo dell’Adriatico, per uno spettacolo mozzafiato davvero imperdibile.

E sabato, all’alba, la Notte Rosa continua sulla spiaggia di Rimini Terme con l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno che eseguirà un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano Ennio Morricone. Ad accompagnare il pubblico dando voce ai personaggi e alle ambientazioni, l’attore Matteo Taranto. L’evento è gratuito fino a esaurimento posti.

Anche a Cervia (Ra), sempre in riva al mare alle prime luci del giorno, si esibirà il Duo “Violinharp” che delizierà il pubblico con musica classica e musica celtica. L’evento si terrà nella spiaggia libera di Cervia, lungomare Deledda, mentre a Ferrara un gruppo di musicisti italiani della European Union Youth Orchestra si esibirà in un concerto informale (ingresso gratuito) nel giardino della Certosa monumentale.