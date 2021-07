Cervia. All’Arena dei Pini l’Orchestra La Corelli rende omaggio al Gospel con il Coro ‘Voices of Joy’

Per LaCorelli è l’estate del boom: lasciati alle spalle i lunghi mesi di incertezze organizzative, l’Orchestra e i suoi Ensemble possono finalmente godersi una Stagione musicale sui palcoscenici più prestigiosi del panorama culturale nostrano. Oltre 20 i concerti che compongono questo cartellone, in cui spiccano collaborazioni con i maggiori Festival e Rassegne del territorio (Ravenna Festival, Emilia Romagna Festival, solo per citarne alcuni) e nomi di artisti molto cari alla scena nazionale (uno su tutti, Neri Marcorè, con cui l’Orchestra si esibirà allo Sferisterio di Macerata il prossimo 6 agosto).

In questa magica estate trova spazio anche una rinnovata collaborazione: quella con il Coro “Voices of Joy” diretto da Daniela Peroni, tra le migliori realtà gospel del nostro territorio per la qualità della ricerca e dell’interpretazione del repertorio afroamericano. Il Coro, accompagnato da sezione ritmica, fiati e archi dell’Ensemble Tempo Primo dell’Orchestra Corelli, sarà protagonista del concerto in programma domenica 1 agosto alle ore 21 all’Arena Stadio dei Pini di Cervia – Milano Marittima, perfetto scenario naturale per una serata che si preannuncia emozionante.

Oltre 50 le voci in scena, che nei 21 anni di vita dei “Voices of Joy” hanno offerto al pubblico più di 200 concerti, specializzandosi nell’esecuzione delle più importanti pagine del gospel americano, con incursioni nel repertorio delle colonne sonore della cinematografia internazionale e rivisitazioni in chiave moderna di brani della tradizione.

I biglietti d’ingresso al concerto sono in vendita a 8 € (intero), con riduzione a € 5 per gli under-25. L’ingresso per i bambini sotto i 6 anni è gratuito, indicandone il nominativo come da vigente normativa Covid-19, direttamente in cassa il giorno dell’evento. Ingresso gratuito per i disabili e ridotto a € 3 per accompagnatore (solo in biglietteria).

La biglietteria on-line è operativa su https://oooh.events. Sarà possibile acquistare i biglietti anche in loco, solo dalle ore 18 alle ore 20.30, il giorno stesso del concerto.

