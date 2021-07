Nel giardino della scuola Pascoli di Cervia lo spettacolo dei burattini Pirù

L’ultimo spettacolo del mese di luglio del Teatro dei Burattini di Cervia si tiene sabato 31 luglio ore 21.00 nel giardino della scuola Pascoli di Cervia e vedrà come ospite la Compagnia Walter Broggini di Varese. Rappresenta il primo spettacolo di teatro classico dei burattini messo in scena dalla Compagnia ed il primo in cui compare il personaggio Pirù.

Volendo cimentarsi nel teatro delle teste di legno e mancando il territorio varesino di una propria tradizione di burattini e di una maschera locale, Walter Broggini ha creato ex-novo un proprio personaggio, dandogli caratteri ispirati a quelli delle più importanti maschere della tradizione burattinesca italiana ed europea.

Infatti lo spettacolo vedrà come protagonista Pirù, che mentre riposa in casa tranquillo riceve una visita inaspettata dalla Morte, invaghitasi di lui, con l’obiettivo di condurlo via con sé. Egli riesce a sfuggirle, ma per una serie di sfortunate e comiche coincidenze, la Morte finirà per rapire la moglie Evira. Pirù, essendo l’unico che vive con la moglie, verrà accusato della sparizione; arrestato e condannato, riuscirà a fuggire grazie ad un patto stretto con la Morte. Ma chi dei due avrà davvero mantenuto l’accordo? Venite a scoprirlo sabato a Cervia.