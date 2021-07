Lavezzola. ‘Concerti in Villa’, ultimo appuntamento con il Valentina Monti Quintet in ‘Jazz sotto le stelle’

Arriva l’ultimo appuntamento con i “Concerti in Villa” di DART Domus delle arti, delle relazioni e del turismo presso Villa Verlicchi a Lavezzola, con il concerto del Valentina Monti Quintet “Jazz sotto le stelle” domenica 1 agosto, con inizio alle ore 21. Il concerto era inizialmente previsto per domenica 11 luglio e rinviato perché in concomitanza con la finale degli europei di calcio che vedeva protagonista la nazionale italiana.

Lo swing e le sonorità del jazz più tradizionale caratterizzano il quintetto capitanato dalla cantante Valentina Monti, che predilige un repertorio di grandi classici e famosi standard interpretati negli anni dalle voci che hanno fatto la storia di questo genere (Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Chet Backer, Anita O’Day, Nat King Cole, ecc). Con lei sul palco Dagmar Benghi (chitarra), Claudio Zappi (clarinetto e sassofono), Henrique Molinaro (contrabbasso), Daniele Sabatani (batteria).

L’evento è realizzato in collaborazione tra Comune di Conselice ed Happywood APS, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo ed il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Per informazioni e prenotazioni 0545 9869-30/28 (da martedì al sabato ore 9-13, martedì e giovedì anche pomeriggio ore 15-18.30). Ingresso gratuito.