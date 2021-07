Le Arti della Marionetta Summer. Lunedì 2 agosto all’Antico Porto di Classe lo spettacolo fantascientifico ‘Dante 3021’

Un altro omaggio a Dante e alle marionette il quarto appuntamento delle Arti Summer, organizzata da Teatro del Drago nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna 2021, in collaborazione con RavennAntica – Fondazione Parco Archeologico di Classe. Lunedì 2 agosto, alle 21, saranno in scena all’Antico Porto di Classe le marionette di All’InCirco Teatro con il fantascientifico Dante 3021, spettacolo realizzato in collaborazione con Teatro del Drago e vincitore del Bando 2019 “Giovani Artisti per Dante”, per Ravenna Festival: un viaggio a caccia delle stelle di Dante in compagnia di Moka e Hertz, due strambi alieni robotici con una grande passione per tutti i reperti provenienti dal pianeta Terra. Ma la scoperta dell’opera di un certo Dante, che Moka e Hertz credono uno scienziato e un esploratore intento nella descrizione del proprio pianeta natio, è l’occasione per un sorprendente e straniante punto di vista sulla Commedia.

La narrazione è affidata alle marionette di Gianluca Palma e Mariasole Brusa, dal cui incontro – nel 2011 – è nato All’InCirco, progetto di ricerca sul teatro di figura e sull’arte di strada che si propone di integrare arti diverse e complementari, e che intende riportare alla luce la passione di Dante per gli aspetti scientifici del mondo, permettendo di intuire come scienza e poesia siano due facce della stessa medaglia, due letture del mondo complementari e altrettanto indispensabili. Tutti i materiali di scena sono costruiti artigianalmente, spesso con materiali di riciclo, dai membri della compagnia.

Per informazioni e biglietti: www.classealchiarodiluna.it; www.teatrodeldrago.it; tel. 351 820 8036

