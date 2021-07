Pink week 2021: tutti gli appuntamenti di sabato 31 luglio in riviera, da Ferrara a Rimini

Diodato, Bugo, Fulminacci, il tributo di Elio ad Enzo Jannacci, Remo Anzovino, i Ministri, Mirko Casadei e tanti altri: ancora le sette note in primo piano nel weekend della Notte Rosa 2021, con tanti artisti a rappresentare diversi stili musicali. Ma non mancheranno intrattenimento per grandi e piccoli, enogastronomia e tanto altro.

RIMINI

Si parte da Rimini con il concerto di Diodato. Riconosciuto tra i cantautori più raffinati e apprezzati del nuovo panorama musicale italiano, è l’unico artista ad aver vinto, nello stesso anno, oltre al Festival di Sanremo (con il brano “Fai rumore”), il David di Donatello 2020, i Nastri d’argento 2020 e il Ciak d’oro del pubblico 2020 con il brano “Che vita Meravigliosa” come ‘migliore canzone originale’, colonna sonora del film “La Dea Fortuna” di Ferzan Özpetek. Per il film sulla vita di Roberto Baggio “Il Divin codino”, il cantautore di Aosta firma la main song: “L’uomo dietro il campione”.

Diodato sarà sul palco di Rimini sabato 31 luglio in Piazzale Fellini (inizio concerto alle ore 21 con ingresso gratuito) con una super band di cui fa parte anche Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours al violino, Greta Zuccoli alla voce, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax baritono e fiati e Stefano “Piri” Colosimo alla trmba e ottoni. Info: www.ciaotickets.com.

RDS 100% grandi successi a Rimini con “RDS LIVE ESTATE 2021” prosegue fino a domenica il suo programma di dirette estive e momenti di animazione dal nuovo Belvedere di Piazzale Kennedy. RDS porta a Rimini showcase esclusivi: sabato dalle 21.30 sarà dedicato all’esibizione di Aka7even, Luca Marzano (il giovanissimo primo artista di “Amici di Maria De Filippi” a posizionarsi alla #1 della Top 50 Italia Spotify) e di Lorenzo Fragola, catanese classe 1995 che dopo essere stato protagonista delle estati passate con tantissimi tormentoni, torna finalmente in radio e negli store digitali con “Solero” assieme ai The Kolors. Per partecipare all’evento gratuito il pubblico deve prenotarsi al seguente link www.visitrimini.com/rds-100-grandi-successi/. Ingresso per il pubblico: Postazione RDS – Belvedere Piazzale Kennedy.

Spazio, inoltre, anche alla musica classica con Rimini Classica, che in collaborazione con Sorridolibero presenta “La Spagna e Garcia Lorca”, itinerario musicale attraverso le canzoni e le composizioni poetiche di Federico Garcia Lorca. L’evento si svolge al Parco degli Artisti, il nuovo spazio in mezzo al verde a Vergiano di Rimini. Biglietti numerati con prevendite attive su circuito Liveticket. Info: ingresso 8 Euro.

A Miramare di Rimini coinvolgente appuntamento dedicato all’incanto e all’eleganza del Tango per il week-end clou della Notte Rosa. Sabato 31 luglio diversi punti del lungomare Spadazzi saranno animati da emozionanti e sensuali balli argentini, accompagnati dai gusti e sapori del meraviglioso paese sudamericano.

Anche Coriano propone la grande musica con due momenti da non perdere. Sabato 31 all’Arena Parco dei Cerchi (via Garibaldi 238) sarà la volta di Bugo (al secolo Cristian Bugatti) reduce dall’ultimo Festival di Sanremo con ‘E invece sì’, presenta un live tutto in chiave acustica, per riscoprire la musica dal vivo, dopo un periodo così difficile per tutti. Un appuntamento intimo con il pubblico in un viaggio alla scoperta degli album più amati dell’artista e scrittore, e dell’ultimo album ‘Bugatti Cristian’. Info: ingresso libero. Telefono: 329 419 9387; www.terredicoriano.it. Domenica 1° agosto, invece, toccherà alla San Marino Concert Band, chiamata anche Banda di Serravalle, affermato corpo musicale, che si è guadagnato la sua fama nelle piazze d’Italia e del mondo proporrà il suo ampio repertorio: Swing, ’50, ’60, ’70, Revival, Soul, Pop, R&B, Musica Italiana. Info: telefono 329 4199387. Ingresso gratuito.

A Viserba di Rimini sabato 31 è la volta di LIVE RADIO KOM, la Tribute Band che canta Vasco Rossi. Anche Cattolica saluta il Capodanno dell’estate all’insegna della musica, sabato sera, con due giovani artisti: Federica Carta e Briga in collaborazione con Radio Bruno in Piazza I Maggio. Ingresso gratuito, info 0541966621- iat@cattolica.net.

A Verucchio sesto e ultimo appuntamento, sabato 31, del XXXVII Verucchio Musica Festival che avrà per protagonista in Piazzale Battaglini, Fulminacci, tra i protagonisti dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo con la canzone “Santa Marinella”. Presenterà i brani del suo nuovo disco “Tante care cose” (2021) insieme alle composizioni del fortunato album d’esordio “La vita veramente” (2019). Info: ingresso Euro 28,50 palillo@paolopagliarani.it.

RAVENNA E CERVIA

A Ravenna la Notte Rosa prosegue sabato 31 luglio con il concerto in Piazza del Popolo dei Morrigan’s Wake. Il 2021 scandisce il 40° anno di attività del gruppo ravennate che può a buon diritto considerarsi tra i gruppi pionieri e più longevi nell’ambito del panorama folk celtico in Italia. Ingresso gratuito (0544 35404; turismo@comune.ra.it).

Tornando sul mare, a Cervia appuntamento sabato alle 21.30 con Il Trebbo in Musica 2.1 – Elio ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci. Due icone della “milanesità” e della canzone “umoristica” italiana si incontrano in differita. L’evento, organizzato da “Ravenna Festival” in collaborazione con “La Milanesiana”, si terrà in Piazza Garibaldi (ingresso 20 Euro, https://www.ravennafestival.org/events/elioci-vuole-orecchio/).

FORLì E CESENA

Energia, divertimento e tanta buona musica, i migliori classici dagli anni ’30 agli anni’ 80, in uno show ricco di emozioni, per regalare a tutti una Notte Rosa all’insegna del sorriso e del divertimento. E’ ciò che propone sabato 31 Gatteo a Mare con The Heartbreak Hotel. Appuntamento, dunque, in Piazza della Libertà. Per info: www.visitgatteomare.it (telefono: 0547 86083). Info: ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

Ultimo appuntamento, invece, della rassegna Donne in Blues a Bertinoro. Sabato 31 luglio nella splendida cornice del Parco delle Terme, si esibirà Sara Jane Ghiotti Quartet, con un repertorio fresco, arrangiamenti originali e sonorità contemporanee alternate a momenti di puro gioco in linguaggio mainstream. Sara Jane sarà accompagnata da Mauro Mussoni, contrabbasso, Simone Migani, pianoforte e Pasquale Montuori, batteria. Info: ingresso gratuito con prenotazione (0543 469213 – turismo@comune.bertinoro.fc.it).

Per i concerti all’alba, domenica alle ore 5.57 nel Cortile della Rocca di Bertinoro, “Ascolti originali e improvvisazioni sul tema”. Il format originale ‘invenzione a due voci’ (ispirato da composizioni omonime di J. S. Bach) è molto semplice e tende a costruire un dialogo ragionato tra le diverse voci in campo: Luca Damiani, il conduttore, farà ascoltare al pubblico e ai musicisti coinvolti, una serie di brani di vari autori e di vari generi. Al termine di ogni brano, improvviserà sul tema appena ascoltato assecondando la propria cultura e la propria sensibilità musicale. Info: ore 05:57 Cortile della Rocca. Ingresso 8 € con colazione inclusa. Info: 0543 469213 – turismo@comune.bertinoro.fc.it.

Spazio alla musica folk a San Mauro Pascoli. La Notte Rosa quest’anno celebra Secondo Casadei per i 50 anni dalla scomparsa e l’amato Raoul Casadei. San Mauro Pascoli li commemora in grande stile con lo spettacolo di Mirko Casadei “E’ ora di sedersi e godersi lo spettacolo”. Spettacolo pirotecnico rosa in collaborazione con il Comune di Gatteo alla Foce del Rubicone alle ore 24. Info: ingresso gratuito (telefono 0541 346392; email: info@sanmauromare.net).

FERRARA E LIDI FERRARESI

Sempre sabato 31 sul palco del Parco Coletta (viale Cavour 175) a Ferrara salirà Kavin Hais. Il concerto è parte della rassegna “Tra colto e popolare. Generi Altrimenti Declinati” per un ascolto consapevole della musica moderna come sintesi di culture migranti. Info: ingresso gratuito (telefono: 3396116217; email: press@jazzclubferrara.com).

Tuffo nella musica leggera italiana sabato a Comacchio con “Un mondo d’amore – Tribute Band Gianni Morandi”. Alle 21.30 al Lido degli Scacchi, Viale Alpi Centrali, aerata cover tribute dedicata al mito evergreen. La voce della serata sarà il ferrarese Roberto Rimondi, che interpreta con fedeltà e passione il repertorio dell’eterno ragazzo di Monghidoro. Info: ingresso gratuito (telefono 0532 094644 – email: info@madeeventi.com).

Sempre il 31 luglio la Notte Rosa di Comacchio prosegue con lo spettacolo di danza coi primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano nella splendida cornice del famoso monumento dei Trepponti presso l’Arena di Palazzo Bellini. L’evento è soggetto a prenotazione – numero posti limitato (telefono 0533314154; email: infotur@comune.comacchio.fe.it).

La Pink Week chiuderà il sipario a Comacchio con “Trepponti in ballo”. Nella splendida cornice della Piazzetta Trepponti a Comacchio, andrà in scena l’esibizione di campioni del ballo di coppia. A cura di Asd EasyDance. Info: Stefan Green 340 1296157. Ingresso gratuito (telefono 340 1296157; email: asdeasydance@gmail.com).

LA NOTTE ROSA DEI BAMBINI

Sabato 31 e domenica 1° agosto la Notte Rosa di Torre Pedrera di Rimini sarà all’insegna della musica, dell’animazione e degli spettacoli per i bambini. Sabato dalle ore 21 alle ore 24, spettacolo con musica dal vivo (Zona Privata Bagno Carlino 65). Sempre sabato dalle ore 21 alle ore 24, musica dal vivo (Piazza Sacchini). Info: ingresso gratuito (telefono: 0541 53399; info@visitrimini.com).

Anche Bellaria Igea Marina si colora di rosa per i bambini con la coloratissima sfilata dei carri del Carnevale in rosa alle ore 21 di sabato. Per la gioia di tutti i bambini, i simpaticissimi Cartoons di Titti & Silvestro sfileranno per il centro di Bellaria per regalare divertenti immagini dell’estate al mare.

Le Favole al Chiar di Luna sono, invece, le protagoniste a Coriano sabato 31 luglio. Appuntamento con il Teatro Ragazzi sotto le stelle. Alle ore 21,30 – Arena Giardini Ivo Casadei con il Teatrino dei Fondi con “MIGNOLINA RAP”. Teatro d’attore con pupazzi. Info: prevendite online www.liveticket.it/corianoteatroestate.

Per amanti del cinema, soprattutto i più piccoli, Mondaino propone, sabato sera, una serata di cinema sotto le stelle immersi nella magica atmosfera della Rocca malatestiana, per assistere alla proiezione di COCO, film per bambini dedicato ai sogni ed alla musica premiato come miglior film d’animazione nel 2017.

Mentre per chi ama l’avventura, a Mirabilandia (RA) il divertimento è servito. Sabato 31 luglio e domenica 1° agosto, a partire dalle ore 17 il parco apre con una tariffa speciale per la Notte Rosa di soli 14,90 Euro. Info: telefono: 0544561156; email: mirabilandia@mirabilandia.it).

LA ROMAGNA DEL LISCIO

Anche Rivazzurra si ‘veste’ di rosa con musica e intrattenimento ai Giardini antistanti i bagni 120-128 di Rivazzurra. Sabato 31 luglio: bancarelle al mare, animazione e serata in musica e spettacolo con Casadei Marco Dancing Show, in omaggio alla Romagna e al suo maestro Secondo Casadei. Tutti i giorni appuntamento alle ore 18 con il mercatino, alle ore 20 animazione, giochi e risate, alle ore 21 spettacoli musicali. A cura del Comitato turistico di Rivazzurra. Info: ingresso gratuito (telefono: 0541.53399 – email: info@visitrimini.com).

SPORT E PINK WEEK

A Bellaria sabato 31, appuntamento, invece, con “Fili rosa nel vento”, l’aquilonata sul mare (Lungomare Colombo). Varie postazioni: Bagno 35, Bagno 43, Bagno 52-53. Laboratorio per bambini, dove collaboratori bravissimi nella realizzazione degli aquiloni insegneranno loro la tecnica per averne uno bellissimo e personalizzato. Dalle ore 17. Volo collettivo degli aquiloni lungo la spiaggia. Evento gratuito (telefono: 0541 343808 – email: iat@comune.bellaria-igea-marina.rn.it).

Sabato 31 luglio, Pennabilli presenta, invece, “Madame Rebine”. “Giro della Piazza” nasce dal desiderio di celebrare il ciclismo nei suoi aspetti più rilevanti, quello della resistenza fisica e del coinvolgimento del pubblico. Info: ingresso 7 Euro, info@artistiinpiazza.com.

A Bellaria – Igea Marina, sabato 31 luglio, Beach Run Pink Edition: gara podistica di 12 km con partenza da Polo Est Village. Orario partenza gara: 19.30; costo iscrizione competitiva: € 10,00; numero massimo partecipanti competitivi: 350. Info: Grossi Pierluigi 348 476031.

A Cervia si terrà la 9° edizione del “Premio Sport in Rosa”, un riconoscimento speciale dedicato ai risultati delle atlete che ogni anno si impegnano con tenacia e sacrificio, per trasmettere la propria passione, il grande amore e l’impegno sostenuto nell’affrontare le fatiche, sia nelle vittorie che nelle sconfitte, valori indispensabili per vincere sul campo e nella vita. Info: l’evento si terrà presso “Fantini Club”, Lungomare G. Deledda, 182.

A Misano Adriaticosi colora di rosa il grande motociclismo grazie al Campionato Italiano Velocità: Michele Pirro in Superbike. Massimo Roccoli nella 600. Elia Bartolini, il pilota del Team di Valentino Rossi, in Moto3. Sono solo alcuni dei protagonisti in scena da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto sul circuito di Misano.

Il sabato è dedicato alle qualifiche ufficiali al mattino e alle gare nel pomeriggio. E con la grande novità della “Racing Night”. Gli appassionati potranno assistere infatti alla gara della Superbike dopo il tramonto, in un suggestivo scenario in notturna. “By night” sarà anche la gara della Women’s European Cup, Trofeo continentale riservato alle campionesse del motociclismo.

In occasione della Notte Rosa, il Campionato Italiano Velocità declina infatti la competizione motoristica al mondo femminile con la gara serale ad ingresso gratuito. Divertimento, passione ma anche solidarietà: è stato infatti realizzato un casco completamente rosa per Maria Herrera, giovane pilota spagnola impegnata nel Campionato Mondiale della MotoE, che andrà al fortunato vincitore di una estrazione che si terrà il sabato sera ed il cui ricavato, ottenuto dalla vendita dei biglietti di una lotteria, sarà totalmente destinato a sostenere la ricerca per le cure del tumore al seno.

Bici in rosa, invece, ad Argenta. Itinerario guidato in bicicletta in un anello di 12 km della durata di 2 ore e mezzo dedicato alla scoperta dell’ambiente che caratterizza le Valli di Argenta. Lungo il percorso della via Romeo Germanica, è d’obbligo fare tappa per visitare le valli di Argenta. Info: biglietto intero 8 €, ridotto 5 €, nolo bici 6 €. Telefono 053 2808058 da martedì a domenica (ore 9 – 13). E-mail: info@vallidiargenta.org. Ancora ad Argenta (FE), Pink Week propone anche Astroyoga al Museo della Bonifica, sabato 31 luglio. Visita guidata pomeridiana al Museo della Bonifica e al termine esecuzione di semplici pratiche di yoga ispirate ai segni zodiacali e alle costellazioni. La prenotazione è obbligatoria. Info: biglietto intero 12 €, ridotto 8 €. Telefono 053 2808058 da martedì a domenica (ore 9 – 13). E-mail: info@vallidiargenta.org

A Ferrara (FE), sabato 31 si veste di rosa uno dei parchi più belli della città per un raffinato ed elegante pic nic a tema: “Pink Nic“ al Parco Massari. € 28,00 prenotazioni obbligatorie,3495878324 prenotazioni@feshioneventi.it

Russi (RA), invece, aspetta “Lallabay in rosa”. L’evento vuole dare un segnale di ripresa ed essere un momento condiviso per darsi appuntamento al prossimo anno con il vero Lallabay – Volume 3. La serata inizierà alle ore 18 con un aperitivo in cui sarà possibile degustare un’ampia scelta di bollicine e bianchi o sorseggiare deliziosi cocktail accompagnati da formaggi e salumi. Dalle 18:30 alle 19:45 si potrà anche visitare gratuitamente Palazzo San Giacomo (prenotazione obbligatoria https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftOPKF0nWvgG972G3ulyDPCbv5a2XwsA1AVY9h2jMX6Od1FA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0)

I SALOTTI E I CABARET

La magia della Dolce Vita prosegue con i suoi appuntamenti a Rimini, nella suggestiva terrazza del Grand Hotel. I protagonisti del mondo del cinema, della cultura, del giornalismo e dello spettacolo si danno appuntamento per parlare, insieme al giornalista Giovanni Terzi, di sogno e di immaginazione nei luoghi cari al maestro Fellini e nella città che si appresta a inaugurare il più grande progetto museale dedicato al genio di Federico Fellini. Tanti ospiti illustri. Sabato sarà la volta di Bobby Solo, mentre domenica Carolyn Smith. Info: prenotazione obbligatoria a congressi@grandhotelrimini.com.

Anche a Gatteo a Mare arriva il divertimento il sabato 31 luglio (ore 21.30). Risate a crepapelle nell’Arena Lido Rubicone in compagnia di un romagnolo doc: il fantasista e imitatore Carlo Frisi. L’esilarante spettacolo ‘Falsi d’autore’ porta in scena una galleria di imitazioni e parodie che prendono di mira vizi e virtù dei più popolari personaggi del nostro tempo. Info: ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria (telefono 0547 866083 – email iat@comune.gatteo.fc.it; www.visitgatteomare.it).

A Cervia l’edizione 2021 “Confini: dialoghi sui limiti dell’esistenza” porterà 4 lezioni magistrali all’Arena dei Pini di Milano Marittima. Il 31 luglio la lezione magistrale sarà effettuata da Umberto Curi alle ore 21:30. Oltre alle prestigiose lezioni magistrali, il Festival si arricchisce con i Café Philo, veri e propri laboratori di filosofia pratica. Il 31 luglio il Cafe Philo si terrà a Cervia in Piazzetta Pisacane, dalle ore 18.30 alle 20. Gli incontri saranno condotti da Enzo Novara. Presenta Massimo Previato. Info: ingresso gratuito (telefono: 0544 72424; email: iatcervia@cerviaturismo.it).

A Ravenna appuntamento il 31 luglio con Classe al Chiaro di Luna: Ivano Marescotti presenta all’Antico Porto alle 21.00 alcuni canti della Divina Commedia di Dante Alighieri in modo inedito, accompagnato da attori professionisti, personalità del mondo della cultura e studenti delle Scuole Superiori di Ravenna. Ingresso omaggio con prenotazione, infoline 351 820 8036

Sempre a Ravenna, si chiude, sabato 31 luglio, La Milanesiana 2021, la grande manifestazione culturale itinerante nata e diretta nel 2000 da Elisabetta Sgarbi con un appuntamento dal titolo “Dante, il cinema, la musica”. Appuntamento in Piazza del Popolo. Parteciperà il celebre regista Pupi Avanti che, in compagnia di Mario Andreose, racconterà la nascita e le riprese del suo ultimo film “Lei mi parla ancora” tratto dall’omonimo libro di Giovanni Sgarbi.

A concludere la serata in allegria il concerto degli Extraliscio, il gruppo musicale italiano, formatosi in Romagna dall’incontro tra Mirco Mariani, polistrumentista e sperimentatore e Moreno Il Biondo, clarinettista e storico leader del liscio e Mauro Ferrara, voce storica della Romagna e del liscio. Info: ingresso gratuito (telefono: 0544 35404 – email: turismo@comune.ra.it – www.turismo.ra.it).

MOSTRE E VISITE GUIDATE

Gli ultimi appuntamenti della lunga settimana della Pink Week spaziano anche nell’arte. A Rimini il 31 luglio alle 15,30 si andrà sulle tracce del grande Maestro del Rinascimento, Piero della Francesca a Rimini. L’affresco raffigurante Sigismondo Pandolfo Malatesta, Signore di Rimini, realizzato da Piero della Francesca sarà il punto di partenza della visita guidata che toccherà il Tempio Malatestiano, progettato da Leon Battista Alberti ed espressione della rinascita della cultura classica. Luogo di incontro: Tempio Malatestiano.

Info e prenotazioni: 333 7352877.

Sempre a Rimini sabato 31, la prima festa dedicata alla protezione dei dati personali si svolgerà nell’affascinate scenario della Piazza sull’Acqua a due passi dal Ponte di Tiberio e nel parco XXV Aprile. Un evento per parlare di tematiche importanti come la sensibilizzazione della protezione dei dati personali, ma in maniera più “leggera” e smart. Tante le attività pensate per un pubblico di tutte le età, a partire dai giochi interattivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni fino allo spazio dedicato alla Mototerapia, per i bambini e ragazzi con disabilità.

Dopo l’APERIPRIVACY alle ore 18:30 si giocherà insieme per capire come proteggere al meglio i nostri dati. E alle ore 21 RIMINI VALLEY nella magia della notte rosa, darà vita ad uno spettacolo con esperti informatici, professionisti del settore, tanti video e collegamenti in diretta con artisti ed esponenti del mondo culturale, politico e giornalistico. Insieme si scopriranno le mille facce dell’era digitale e dell’essere costantemente connessi.

Alle 22.30 concerto live con Strange Fruit, Rock/blues & Pop band. Iscrizione gratuita su www.eventbrite.it/e/biglietti-privacy-on-the-road-161060256563. Info: 0541-1798438 – 347-5244264 segreteria@associazionedirittiprivacy.it.

Gli ultimi appuntamenti in ‘rosa’ di Ferrara, propongono Notte Rosa al Museo – Abbazia di Pomposa (Codigoro, FE). Suggestiva e magica visita guidata al monastero che accolse illustri personaggi, tra i quali il monaco inventore della moderna scrittura musicale basata sulle sette note. Info: ingresso Euro 6 (telefono 0533 719110 – email: iat.pomposa@comune.codigoro.fe.it; https://www.deltawelcome.it/).

Anche Forlimpopoli si tinge di rosa. Sabato 31 luglio per le vie e le piazze della città Artusiana, allestimenti a tema e proiezioni sui torrioni della Rocca Ordelaffa dedicate a Secondo e Raoul Casadei. Alle ore 18 alla Casa Artusi, “Pane, Amore e Fantasia” convegno sulla gastronomia al femminile. Alle ore 20 in Piazza Pompilio, show cooking. Alle ore 21, in Piazza A. Fratti arena dello spettacolo “Canzoni da mangiare”, con Giorgio Comaschi e Franz Campi.

Per gli appuntamenti con le visite guidate, Riolo Terme propone sabato 31 luglio, lo “Speciale TOTAL PINK – Alla corte di Caterina”: visita guidata alle ore 21.00 in compagnia di chiacchere e chiacchericci tra la signora di Romagna Caterina Sforza e la sua fidata ancella Benedetta. Tra intrighi e misteri fino ai discorsi piccanti sugli amori di corte. Inizio ore 21 (6€ a partecipante). Info: telefono 0546 77450 – 335 1209933; email roccadiriolo@atlantide.net; www.atlantide.net/roccadiriolo

Sabato 31 luglio, San Giovanni in Marignano presenta in Arena Spettacoli alle 21.15 una serata di teatro plautino con Ettore Bassi: “AULULARIA”. Ingresso € 12, www.vivaticket.com/it/biglietto/aulularia/156110

Rimanendo sempre a San Giovanni in Marignano (RN), sabato dalle ore 18.30 in Piazza Silvagni, Mercatino delle pulci. Artigiani, antiquari e vintage in Piazza. info: 0541.828124; turismo@marignano.net.

La Notte Rosa di Savignano presenta, sabato 31, Loverie (Cibo di strada, musica, spettacoli, mostre – centro storico). In allestimento anche la mostra fotografica UNDERGROUND (REVISITED): il reportage svolto da Marco Pesaresi nelle metropolitane di dieci città: Berlino, New York, Londra, Calcutta, Mexico City, Mosca, Madrid, Tokyo, Parigi, Milano. Info: ingresso gratuito.

TRADIZIONI

Torna il tradizionale Palio della Cuccagna a Cesenatico sabato 31 luglio, mentre domenica 1° agosto sarà la volta dello spettacolo pirotecnico in occasione della Festa di Garibaldi e del grattacielo che rimarrà illuminato di rosa fino a sabato 31.

Sabato 31 tutte le barche d’epoca daranno vita ad una grande veleggiata dalle ore 15 alle 17 che sarà visibile dal porto e da tutta la spiaggia di Cesenatico, nella quale le coloratissime vele al terzo riempiranno ancora l’orizzonte del mare Adriatico. Al mattino di domenica 1 agosto le barche storiche parteciperanno alla tradizionale celebrazione dell’imbarco di Anita e Giuseppe Garibaldi. All’interno del lungo weekend di festa, si inserisce il grande spettacolo piromusicale della Festa di Garibaldi di Cesenatico. Lo spettacolo, in programma domenica 1° agosto alle ore 22, sarà visibile dalla spiaggia di Cesenatico e sarà accompagnato da brani musicali internazionali di grande successo scelti per l’occasione.

Sabato 31 luglio si conclude anche la Notte Saracena edizione 2021, il grande evento di Mercato Saraceno protagonista della Notte Rosa. Tutto il centro storico sarà invaso dagli spettacoli di circo contemporaneo del Circo Paniko, con acrobati, giocolieri, musica e spettacoli sorprendenti. Inoltre angoli street food e musica diffusa a ricreare l’atmosfera di una circense festa di paese. Info: ingresso gratuito.

A Cesena, sabato e domenica, va in scena la 45esima Festa di Mezza Estate e 11esima edizione della Sagra dell’Acquacotta. A Verghereto, due giornate alla riscoperta dei piatti tipici dimenticati come l’acquacotta, caratterizzate da importanti gare sportive, con organizzazione della Pro loco di Montecoronaro nell’area ex-Vivaio.