Scuola di Musica di Cervia: premiata la chitarrista Alessandra Casali

La Scuola di Musica Comunale G.Rossini di Cervia si è aggiudicata un premio di 300 euro, per merito di una promettente allieva di chitarra del Maestro Marcus Siqueira, Alessandra Casali, che è giunta in finale al concorso musicale “Ce la canti e ce la suoni” alla sua prima edizione, indetto da Romagna Banca Credito Cooperativo e rivolto agli allievi delle Scuole di Musica Riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna, per valorizzare nuovi giovani talenti. La quattordicenne cervese Alessandra Casali studia chitarra alla Rossini con ottimi profitti da soli tre anni con Siqueira, mostra sicurezza, musicalità e una passione fuori dal comune, che le consentono di cimentarsi con padronanza con brani di un certo impegno virtuosistico.

Alessandra e il compagno di classe Fabio Zenobi si sono di recente esibiti nel corso di una manifestazione dell’Amministrazione cervese, denominata “Amico di Cervia”(si allega brochure), durante la quale vengono premiati turisti fedelissimi, che da oltre dieci anni hanno scelto Cervia come metà per le loro vacanze. La cerimonia si è svolta nella Sala Consiliare del Comune rivierasco: Alessandra e Fabio hanno suonato per il gruppo dei turisti premiati e i loro familiari, innanzi al Vicesindaco Gabriele Armuzzi, alla Coordinatrice Didattica e Artistica della Scuola di Musica Rossini Raffaella Benini e al loro Maestro di Chitarra Marcus Siqueira.

Alle prossime cerimonie di premiazione, previste per il mese di agosto, sarà la volta di un duo violinistico che si cimenterà con un concerto di Antonio Vivaldi e delle allieve della classe di canto moderno e jazz.