Martedì 3 agosto il concerto de La Banda Cittadina per “Ravenna Bella di Sera”

Fino al 7 agosto, nell’ambito del cartellone di Ravenna Bella di Sera, promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna, sono in programma le Serate in Piazza del Popolo, alle 21, ad ingresso gratuito e con prenotazione obbligatoria su https://bit.ly/3ieKLmo.

Martedì 3 agosto è in programma l’esibizione della Banda Musicale Cittadina di Ravenna, una realtà in continua trasformazione, che s’impegna a rimanere al passo con i tempi, mantenendo la passione che, sin dagli esordi, accomuna i musicisti che la compongono, diretta dal Maestro Mauro Vergimigli, docente di educazione musicale presso il Liceo Musicale di Forlì, la scuola Media “M. Montanari” ad indirizzo musicale di Ravenna e la Scuola di Musica della Banda stessa.

La Banda oggi è composta da circa 70 elementi e si esibisce in occasione delle celebrazioni istituzionali, in concerti pubblici nella città e nei suoi lidi insieme al suo Maestro Vergimigli e al suo Vice Maestro Yuri Spadaro, al Presidente Andrea Pescosolido e a tutto il Consiglio Direttivo, s’impegna a rinnovare e ampliare il proprio repertorio e a migliorarsi continuamente, con un unico filo: l’amore per la musica.