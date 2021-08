 “Calici sotto la Torre”, appuntamento con Bacco ad Oriolo dei Fichi di Faenza

Calici in alto, riempiti con i vini dei colli di Faenza, per brindare a una notte magica tra musica dal vivo, sapori romagnoli e nasi all’insù alla ricerca di stelle cadenti a cui affidare i propri desideri. Martedì 10 e mercoledì 11 agosto a Oriolo dei Fichi torna il tradizionale doppio appuntamento di “Calici sotto la Torre”.

Nel parco panoramico della Torre di Oriolo, dalle 19.30 fino a mezzanotte torneranno protagonisti il Centesimino, il Sangiovese, il Famoso, l’Albana e gli altri vini tipici romagnoli da gustare in abbinamento a piatti ricchi di storia, tradizione e natura. Non mancheranno come al solito l’osservazione del cielo stellato con il Gruppo Astrofili Antares-Romagna e le visite al fortilizio medievale al chiaro di luna per poter godere di una notte indimenticabile e ricca di fascino.

In entrambe le serate si potrà cenare alla carta con piatti della gastronomia locale sui tavoli disponibili o in modalità picnic portando da casa la propria coperta. Per la cena è necessario prenotarsi iscrivendosi sul sito https://www.torredioriolo.it/calici-sotto-la-torre/. Per poter abbinare i piatti ai vini preferiti i partecipanti troveranno ad accoglierli i banchi dei vignaioli della Torre di Oriolo con le loro bottiglie di spumanti, vini bianchi e rossi. Come sempre ci sarà la possibilità di scegliere uno o più calici (calice + 3 degustazioni a 10 euro) o una bottiglia. L’area degustazione con i vini sarà accessibile anche senza prenotazione.

La colonna sonora di Calici sotto la Torre 2021 sarà firmata da Judy Testa Band martedì 10 agosto e dai Drunken Lullabies mercoledì 11 agosto.