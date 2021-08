Musica, tradizioni popolari con Bellosi e risate con Maria Pia Timo a Castel Bolognese

Sere d’estate, semplicemente 2021, il cartellone delle iniziative del Comune di Castel Bolognese, prosegue con le proposte della prima settimana di agosto.

Martedì 3 agosto, alle 21 nel Chiostro della residenza comunale, la Scuola comunale di musica Nicola Utili presenta Silvia Valtieri (pianoforte, voce) in Retromania; il repertorio del concerto è formato in gran parte da song americane e standard jazz degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta con l’aggiunta di alcune composizioni originali e di successi di Dave Frishberg, pianista virtuoso, compositore raffinato e paroliere arguto e divertentissimo, a cui lo spettacolo è dedicato. FB Scuola di musica Nicola Utili

Mercoledì 4 agosto, a cura della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, alle 21, nel Chiostro della residenza comunale, presentazione del libro di Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi Dante in Romagna. Mito, leggende, aneddoti, tradizioni popolari e letteratura dialettale (Il Ponte Vecchio, 2020), con l’intervento di Giuseppe Bellosi e la partecipazione di Rosarita Berardi. Nella familiarità di Dante con la Romagna, e dei romagnoli con Dante, stanno alcune delle premesse che consentirono, nelle nostre comunità, la nascita e la diffusione di aneddoti, storielle, racconti della tradizione e leggende relativi al Poeta, al suo carattere, ai suoi dialoghi, ai suoi comportamenti, ai suoi spostamenti. Una fioritura che, grazie a un paziente e ampio lavoro di ricerca fra innumerevoli fonti, viene qui indagata, raccolta e commentata.

Giovedì 5 agosto, alle 21 nel Chiostro della residenza comunale, ultimo appuntamento con la serie di concerti e spettacoli della rassegna estiva: Spettacoli Pro presenta Maria Pia Timo in Recital estate 2021; spunti nati dalla vita quotidiana interpretati con un’ottica femminile contrappuntata a quella maschile; i nostri ricordi, la nostra storia che si confronta con gli stili di vita odierni; sono mille e mille i bandoli di uno spettacolo che sa sempre essere altamente esilarante. Maria Pia Timo, sola sul palco, graffiante, coinvolgente, contemporanea, spassosa e in continuo dialogo col pubblico e sempre pronta ad una improvvisazione estemporanea.

Venerdì 6 agosto appuntamento a cura del Museo Civico di Castel Bolognese: Trekking urbano ed enogastronomico al MaAB – Museo all’aperto Angelo Biancini. Alle 19 e alle 20.30, con partenza dal Chiostro comunale, due visite guidate al MaAB in collaborazione con l’associazione culturale Torre dell’Orologio e percorso enogastronomico con DiWine Experience. L’iniziativa fa parte della valorizzazione del museo in ricordo del 110° anniversario dalla nascita di Angelo Biancini (25 aprile 1911).

Altri appuntamenti / le sere delle associazioni

venerdì 06.08 Mulino Scodellino

ore 21.00 ProSenio Marco Baliani Assai Furioso Orlando

info: www.amicimolinoscodellino.it, scodellino@gmail.com, tel. 339 648 7370

sabato 07.08 Giardino Montanari

ore 5.30 Concerto all’alba

info: FB Asso di cuori, info@associazionedicuori.it, tel. 347 298 8340

Parco del Circolo Serra

ore 19.00 Serra in festa

info: FB Circolo S. Maria della Serra, tel. 331 265 2340

Mulino Scodellino

ore 21.00 Quelli di SanRemo Sanremo show

info: www.amicimolinoscodellino.it, scodellino@gmail.com, tel. 339 648 7370

Chiostro della residenza comunale, piazza Bernardi n. 1

Casa Biancini, via Pallantieri n. 5

Giardino Montanari, via Boccaccio n. 400

Circolo S. Maria della Serra, via Serra n. 3905

Mulino Scodellino, via Canale n. 7