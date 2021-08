Ultimo appuntamento con “Ogni campagna è illuminata”: cinema all’aperto nelle frazioni dell’entroterra cervese

Ultimo appuntamento per la rassegna cinematografica “Ogni campagna è illuminata”, che ha portato i film sul grande schermo nelle frazioni dell’entroterra cervese.

Il programma prevede per giovedì 5 agosto alle 21 a Pisignano, all’azienda agricola Il Covato in via Zavattina 1, la proiezione di “La fattoria dei nostri sogni”, che narra il sogno di una coppia americana: costruire una fattoria da fiaba, dove far crescere animali e piante in perfetto equilibrio con la natura.

L’ingresso alle proiezioni è gratuito. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata. Organizzata dall’Amministrazione comunale, Assessorato alla cultura, in collaborazione con l’Associazione Zirialab. L’amministrazione ringrazia per la preziosa collaborazione i Consigli di zona, l’Istituto comprensivo 2, l’associazione Monticulum, la Proloco Savio, il bar Lucy e l’azienda agricola Il Covato.