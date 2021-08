Bagnacavallo Festival: secondo appuntamento con l’ensemble Hof-Musici

Dopo la serata di apertura di martedì 3 agosto, prosegue già giovedì 5 agosto la decima edizione del Bagnacavallo Festival. A esibirsi alle 21 sul palco del chiostro dell’ex convento di San Francesco sarà l’ensemble Hof-Musici, che proporrà il concerto Oratori italiani per la corte di Vienna, musiche di Antonio Draghi e Antonio Cesti.

La serata è in collaborazione con I luoghi dello spirito e del tempo 2021, Collegium Musicum Classense. Hof-Musici è un ensemble formato da cantanti e strumentisti specializzati nell’esecuzione della musica del Sei-Settecento. Il nome tedesco-latino (che significa letteralmente “I musicisti di corte”) richiama le cappelle musicali delle corti aristocratiche del Sacro Romano Impero durante il periodo barocco. A questa tradizione si ricollegano non soltanto il cast internazionale dell’ensemble, ma anche il suo repertorio, focalizzato sulle opere dei maggiori esponenti della scuola napoletana, romana e veneziana eseguite nel Sei-Settecento neiterritori sotto il governo degli imperatori asburgici. Il fondatore e direttore artistico dell’ensemble è il clavicembalista Ondrej Macek.

Il Bagnacavallo Festival, promosso dall’associazione Controsenso per portare appuntamenti culturali in città, fra musica, teatro, spettacolo e burattini, proseguirà il 10 agosto con il primo appuntamento per famiglie assieme alla Compagnia Tieffeu che proporrà Fiabe al telefonino, spettacolo per attori e figure di Mario Mirabassi con Claudio Massimo Paternò e Ingrid Monacelli, in collaborazione con Burattini e Figure 2021, Teatro del Drago.

Nove è la mostra fotografica che propone gli scatti di Giampaolo Ossani dei primi nove anni del festival. La mostra, collocata nella manica lunga dell’ex convento di San Francesco, sarà visitabile tutte le sere di spettacolo.

Per il programma completo:

bagnacavallofestival.wordpress.com

L’ingresso a tutti gli spettacoli è a offerta libera. È consigliata la prenotazione al numero 348 6940141 (anche WhatsApp). Il posto assegnato deve essere occupato almeno un quarto d’ora prima dell’inizio dello spettacolo. In caso di maltempo, per quanto possibile, gli spettacoli verranno allestiti al coperto o rinviati ad altra data. La partecipazione alle passeggiate è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 348 6940141 (anche WhatsApp); massimo 30 persone a serata.