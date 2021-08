Prima estate di eventi sulla spiaggia del Blek 2.10 a Cervia: cinema, letteratura e musica pop. Il 14 agosto arriva Orietta Berti

Il Grande hotel di Cervia è pronto ad ospitare la sua prima estate di eventi al Blek 2.10 (Lungomare Gabriele D’Annunzio 210, 48015 Cervia – RA), un palcoscenico che ritorna alla sua città con un’anima nuova che farà vivere l’emozione dei suoi spettacoli in un’ambientazione magica, unica e romantica.

Dopo l’anticipazione del 29 luglio con gli eventi di musica e sport targati New Dreams che hanno visto artisti, influencer e personaggi Tv animare la spiaggia con un quadrangolare di Beach Soccer, Le Jardin del Grand Hotel Cervia si trasformerà in una location d’eccezione che ospiterà ogni settimana una serie di appuntamenti tra cinema, cultura, musica e cene speciali e grandi eventi al femminile.

Ad aprire la settimana sarà “Cinema Paradiso”, una rassegna cinematografica sotto le stelle, dedicata alle donne icone della moda e del cinema internazionale- il martedì l’appuntamento sarà con il meglio della musica pop di sempre mentre la settimana si chiuderà ogni domenica con una cena etnica a tema africano, sia dal punto di vista culinario che musicale.

Ma non finisce qui. Il Bleck 2.10 ospiterà alcuni degli appuntamenti della 29° edizione di Cervia, la spiaggia ama il libro, dedicata a Raoul Casadei e Terenzio Medri (per informazionihttps://www.cerviamailibro.it/) e serate speciali con protagoniste donne che hanno molto da raccontare come Orietta Berti, la comica siciliana Anna Maria Barbera e la dj e conduttrice TV Loe Squillo.

Il programma https://bleck210.com/event-dates/