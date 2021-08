Torna “Le stelle di Galla Placidia” ai giardini della Provincia

Ritorna la rassegna Le Stelle di Galla Placidia che dal 2004 anima le sere d’estate d’agosto di Ravenna con una programmazione a 360 gradi che spazierà dalla musica d’autore al tango fino alla musica da film in cui si esibiranno interpreti d’eccezione di altissimo livello. Anche quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, i concerti si terranno presso i Giardini della Provincia in un contesto molto raccolto e raffinato adatto ad accogliere i cinque concerti in programma.

Ad inaugurare la rassegna venerdì 6 agosto ci sarà un ospite d’eccezione come Filippo Graziani, figlio del celebre cantautore Ivan, che, accompagnato dal Quartetto Eos, riproporrà i grandi successi del padre in una rivisitazione del tutto nuova ed originale.

Giovedì 12 agosto, in occasione del centenario della nascita, ci sarà l’omaggio ad Astor Piazzolla con lo spettacolo dal titolo Piazzolla e Dintorni. Per l’occasione il Quartetto Segovio proporrà alcuni celebri composizioni del compositore argentino che con la sua opera ha saputo emancipare il tango dalla funzione di mero accompagnamento alla danza per renderlo un genere autonomo e conosciuto in tutto il mondo.

Il 16 agosto sarà la volta di un altro grande nome del mondo dello spettacolo come il pianista, compositore e arrangiatore Stefano Nanni, un artista conosciuto a livello internazionale nel mondo dello spettacolo che abbiamo più volte visto dirigere l’orchestra di Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana. Nanni lavora con artisti del calibro di Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Mario Brunello, l’attore Marco Paolini ma anche con Mogol i Negramaro, Caterina Caselli e Vinicio Capossela di cui ha curato tutte le musiche dei suoi ultimi dischi. Tra i vari spettacoli che lo hanno visto protagonista ci sono le tutte le edizioni del Pavarotti & Friends, le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 e delle Olimpiadi invernali Soči 2014 di cui ha curato la musica. Per l’occasione, assieme al Quintetto Cabiria, ci proporrà il suo omaggio a Morricone e Rota in collaborazione con la voce recitante dell’attore ravennate Alessandro Braga.

Venerdì 19 agosto un altro omaggio ad Astor Piazzolla questa volta abbinato ad un programma che comprenderà musica russa e magiara a cura del Duo Gardel formato dal pianista Claudio Cozzani e dal virtuoso Gianluca Ciampi campione del mondo di fisarmonica con il trofeo vinto nel 2000 in Portogallo.

La rassegna si concluderà venerdì 27 agosto con lo spettacolo dal titolo Mina, Storia di un Mito in cui si esibirà la cantante Cristina di Pietro conosciuta nel mondo dello spettacolo per la sua recente apparizione a The Voice of Italy di Raidue. Per l’occasione sarà accompagnata da un ensemble di viola, contrabbasso e pianoforte per ripercorrere la carriera della “tigre di Cremona” attraverso una rivisitazione in chiave classica dei suoi più grandi successi.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero ed organizzati in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune di Ravenna e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. I posti sono limitati e per prenotarsi occorre chiamare il numero 347 165 3065 o mandare una mail a ensemblemariani@gmail.com.