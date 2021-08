Il sindaco Michele de Pascale ha ricevuto, insieme alla coordinatrice didattica dell’Accademia di Belle Arti Paola Babini, Yuyu Zhao allieva dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, proveniente dalla Cina, giunta a Ravenna spinta dalla passione per il mosaico, autrice di 30 formelle di cm. 7,5 x 10 realizzate con la tecnica del micromosaico, corso di studi di eccellenza tenuto dalla professoressa Maria Teresa Vacchini, docente dell’Accademia formata alla Scuola del Vaticano.

Il progetto è frutto del bando d’idee indetto dal Comune di Ravenna in occasione del settecentesimo anno dalla morte di Dante, per la realizzazione di formelle a mosaico ispirate a “Dante – Città di Ravenna”.

Foto 3 di 3





Il risultato ottenuto riconferma la qualità dell’offerta formativa dell’Accademia di Belle Arti evidenziando l’eccelsa capacità della studentessa di unire processo creativo e rappresentazione attraverso la tecnica del mosaico filato; le suggestive atmosfere degli 8 monumenti Unesco e dei luoghi più significativi della nostra città, vengono interpretate attraverso una visione iconica dove la figura di Dante è il filo rosso che le unisce.

Il progetto esalta e ripropone l’obiettivo di far conoscere discipline antiche, come quella del micromosaico, proiettandole nell’attualità in una visione estremamente contemporanea.

Il concetto dell’assemblaggio di queste micro-tessere è la chiave su cui si fonda l’attività creativa di Yuyu Zhao, dove colore e forme sono maturazioni delle proprie esigenze espressive.