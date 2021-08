Cervia. In piazza Garibaldi torna ‘Il Sarchiapone’, carosello comico dedicato a Walter Chiari

Venerdì 6 e sabato 7 agosto a Cervia, in piazza Garibaldi dalle 21.15 con ingresso gratuito, torna Il Sarchiapone la famosa manifestazione ideata da Bruno Guidazzi in arte “Zimbo”, dedicata alla comicità, che si svolge da 30 anni in memoria dell’amico Walter Chiari – l’istrionico attore che proprio a Cervia era solito trascorrere le vacanze estive – e unico concorso per giovani talenti comici dedicato all’attore. La manifestazione è nata per volere di Bruno Guidazzi detto Zimbo, amico e manager di Walter Chiari.

Bruno Guidazzi, in arte “Zimbo”, scomparso nel 2013, fu a lungo collaboratore di Walter Chiari e decise nel 1992 di ricordarne la comicità e la grande personalità di attore con un evento unico nel suo genere, in un periodo in cui ancora non esistevano le trasmissioni televisive di comicità che vanno oggi per la maggiore. Ora, il testimone della manifestazione è passato ai familiari di Zimbo, il figlio Guido e la moglie Claudia, che nella fedeltà all’intuizione originaria operano per l’innovazione costante.

Dopo la scomparsa di Zimbo, avvenuta nel 2013, l’associazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro”, con il patrocinio del Comune di Cervia, la famiglia continua con non poche difficoltà a portare avanti la manifestazione.

Un’edizione speciale con due serate dedicate alla storia cervese e alla comicità per festeggiare i 30 anni dalla prima edizione.

Il programma

Venerdì 6 agosto sarà Andrea Vasumi a presentare la serata che regalerà al pubblico anche un assaggio del suo repertorio comico. Sul palco saliranno l’attrice cervese Emma Benini, reduce dalla fiction Rai ‘La Fuggitiva’ a fianco di Vittoria Puccini. Sul palco non mancherà una parte musicale insieme al coro Intercity Gospel Train Orchestra e un momento dedicato ai libri insieme alla scrittrice cervese Maria Vittoria Fariselli che presenterà il suo libro “L’hotel delle cose perdute” all’interno della rassegna culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro”.

Nella stessa serata, il cantautore cervese Daiano dialogherà insieme al figlio di Walter Chiari Simone Annichiarico raccontando aneddoti che lo legavano al celebre attore e all’amico Zimbo.

La seconda parte della serata sarà dedicata allo storico ‘Bar Neri’ conosciuto come ‘Il Caffè della scienza’ che per anni ha rappresentato il centro del mondo cervese e per Zimbo dove, nel 1992, è nata la manifestazione proprio durante uno degli incontri che si svolgevano con i personaggi storici dell’epoca. Grazie ai gestori del bar e all’amministrazione comunale dell’epoca (il sindaco di Cervia era già Massimo Medri e l’assessore alla cultura Luisella Giannettoni) il grande Sarchiapone ebbe inizio. Gli ospiti che racconteranno nella forma del “Trebbo” alcuni aneddoti insieme alle rappresentanze istituzionali legate alla città di Cervia.

Un momento dedicato memoria storica della città tramite la lettura, i racconti e la presentazione di testi legati alla città di Cervia. Un evento culturale di alto livello che ben si inserisce nel programma estivo 2021 in calendario nel territorio.

Sabato 7 Agosto la serata sarà condotta ancora una volta dal comico Andrea Vasumi insieme all’attrice cervese Emma Benini. Molti i personaggi che calcheranno il palco alcuni dei quali sono ormai storici amici della manifestazione. Il duo Dondarini&Dal Fiume, Enrico Zambianchi, Duilio Pizzocchi e Sgabanaza che racconteranno anche delle loro ultime “fatiche” letterarie. A seguire il duo Spezzati&Spadolà vincitori del Festival Cabaret Emrgente 2020 di Modena, i Fratelli di Taglia vincitori della prima edizione del Premio Walter Chiari del 1992. Sul palco si esibiranno anche il comico Scintilla. Super ospite dalla serata Iva Zanicchi cantante, attrice, conduttrice e grande amica di Walter Chiari.

Durante le due serate sarà presente la libreria Mondadori di Cervia per la vendita dei libri di Maria Vittoria Fariselli, Sgabanaza e Duilio Pizzocchi i quali si fermeranno insieme al pubblico per il ‘Firmacopie’.

In base alle nuove disposizioni legate all’emergenza sanitaria gli ingressi saranno liberi fino ad esaurimento posti. Per l’ingresso, previsto dal lato Porta Mare in piazzetta Pisacane, sarà richiesto il Green Pass. Quando non è possibile mantenere il distanziamento sarà necessario indossare la mascherina.

Spettacolo, cabaret, giovani comici esordienti, gli ingredienti del Sarchiapone, che oltre a costituire un’importante vetrina della comicità nazionale è stato trampolino di lancio per diversi attori, ora famosi.

«Dopo 30 anni il Sarchiapone è ufficialmente entrato nel calendario tradizionale degli eventi della città – hanno sottolineato Guido Guidazzi, figlio di Zimbo e la moglie Claudia – . Dopo le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria questo è un grandissimo ritorno. Due serate nelle quali vogliamo celebrare Walter Chiari, i suoi amici, i ricordi della sua vita ma lasciare spazio anche alle nuove generazioni di comici e talenti. Una attenzione speciale a due giovani promesse cervesi: l’attrice Emma Benini e la scrittrice Maria Vittoria Fariselli. Siamo certi che il pubblico ci aiuterà a rendere queste due serate speciali anche con la collaborazione del rispetto delle norme sanitarie in vigore».

Anche in questa edizione non mancherà il momento dedicato alla solidarietà con la raccolta fondi a scopo benefico per sostenere la causa “Un semaforo per tutti” promossa dal gruppo “Sei di Cervia se…”. La serata verrà ripresa e trasmessa su “DI.TV canale 90 del digitale terrestre e in streaming su “sport2u.tv”