“Guida e Basta”, a Ravenna un grande evento per prevenire le distrazioni al volante. Anche Orietta Berti e Sarcina sul palco di Piazza del Popolo

Parte da Ravenna la campagna “Guida e Basta” ideata dall’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna. Sabato 7 agosto alle 21 sul palco di Piazza del Popolo saliranno Orietta Berti, Francesco Sarcina, Alberto Bertoli e tanti altri artisti.

“Quando guidi, Guida e Basta”, questo lo slogan scelto per la campagna realizzata in collaborazione con ANAS. Sarà un grande evento di spettacolo e informazione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di una guida attenta e per dire basta alla distrazione al volante, in particolare per l’uso di smartphone, che è causa di oltre l’80% degli incidenti sulle strade del nostro Paese.

Sul palco si alterneranno grandi artisti di rilievo nazionale: ad aprire la serata sarà Alberto Bertoli, artista modenese figlio del grande cantautore Pierangelo Bertoli, a cui seguirà la straordinaria voce di Francesco Sarcina, frontman per anni della band rock Le Vibrazioni, e Y-Not, l’artista vincitore della 3° edizione del contest musicale “Sicurezza stradale in musica” promosso a livello nazionale da ANAS.

Guest star della serata sarà una delle pietre miliari della storia della musica italiana, Orietta Berti, reduce dall’esperienza a Sanremo 2021, con il brano Quando ti sei innamorata, e del tormentone estivo che sta facendo cantare e ballare milioni di italiani, Mille.

A far divertire e ridere il pubblico di Ravenna ci penserà Beppe Braida, comico e cabarettista di rilievo nazionale. Saranno presenti e si alterneranno sul palco vari esponenti delle istituzioni, locali e regionali: dal sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, all’assessore regionale a Trasporti e Turismo, Andrea Corsini, e rappresentanti della Prefettura di Ravenna.

Durante la serata saranno mostrati filmati, realizzati con le Forze dell’Ordine e del Soccorso, e presentati progetti di educazione alla cittadinanza su una guida rispettosa delle norme del codice della strada. La registrazione dei tre appuntamenti sarà trasmessa a settembre sulle cinque reti televisive dell’Emilia-Romagna già coinvolte nella campagna pubblicitaria.

A condurre la serata saranno Marco Senise, volto per anni di diversi programmi Mediaset fra cui Forum, e Sofia Bruscoli, showgirl e conduttrice televisiva di importanti programmi RAI.

L’ingresso all’evento sarà gratuito, ma sarà obbligatoria la prenotazione al seguente link https://bit.ly/3ieKLmo, l’accesso è consentito sulla base delle nuove disposizioni Decreto legge 23 luglio 2021 , n. 105, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (vaccinazione o test negativo molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore o la guarigione da COVID-19), sul sito internet www.turismo.ra.it o telefonicamente ai numeri 0544/482838 – 0544/35404.