Marina di Ravenna. Noreda Graves torna a Spiagge Soul

Una delle voci soul più apprezzate d’America, che ora sta conquistando a suon di concerti il pubblico di mezza Europa. A Spiagge Soul il 6 agosto dalle 22 torna Noreda Graves, voce soprano solista dell’Harlem Gospel Choir e del coro dell’Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem, accompagnata per l’occasione all’Oasi Beach dalla band che la segue da qualche anno (per info e prenotazioni 340 0097763).

Un appuntamento atteso per questa 13esima edizione del festival, che è organizzato come sempre dall’Associazione “Blues Eye” con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, oltre al contributo fondamentale degli operatori privati e la collaborazione della Pro Loco di Marina di Ravenna.

Noreda Graves. Cantante e cantautrice americana del North Carolina, è una delle voci soul più apprezzate d’America. Il suo sound è un mix di gospel, funk, blues e R&B, con influenze che vanno da James Brown ad Aretha Franklin, fino alle Clark Sisters. Ha iniziato a cantare in chiesa all’età di tre anni, imparando l’arte del canto dai genitori e dai tanti musicisti di talento con cui è stata in contatto. Nel 2004 è entrata nell’Harlem Gospel Choir di New York, poi nel 2008 si è unita all’Inspirational Choir of Harlem di Anthony Morgan, dove è diventata un punto fermo per il coro, esibendosi in Italia, Svizzera, Norvegia e Danimarca. Nel 2017 si è trasferita in Europa, ha fondato la sua band in Italia, “Noreda and Her Band”, completando il suo primo tour nel nostro Paese e successivamente anche in Germania. Nell’estate 2020 ha avuto un grande successo durante il tour estivo in Italia. Nel suo percorso artistico ha collaborato al fianco di grandi musicisti come Bishop Donnie Graves, Richard Smallwood, Dr. Bobby Jones, Fred Hammond, Bishop T. D. Jakes, Becky White, Walter Johnson e tanti altri.