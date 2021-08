Milano Marittima. Sabato 7 agosto allo stadio Dei Pini l’Orchestra LaCorelli omaggia Lucio Battisti

Cresce l’attesa per il debutto in prima assoluta della nuova produzione targata La Corelli: con un omaggio a Lucio Battisti firmato e diretto da Nicola Nieddu, autore di arrangiamenti e orchestrazione, l’Ensemble Tempo Primo formata dalle prime parti dell’Orchestra ravennate torna in scena sabato 7 agosto alle ore 21 all’Arena Stadio dei Pini di Cervia – Milano Marittima.

Un confronto tanto ambizioso quanto irrinunciabile quello con le musiche di Battisti, forse il più intimo e personale dei cantautori italiani, capace di rivoluzionare in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica in un esperimento di costante eclettismo e contaminazione con sonorità e ritmi tipici dei più svariati generi musicali. Melodie cucite come un vestito sulle parole di un autore, Mogol, il cui sodalizio con Battisti ha cambiato per sempre la storia della musica italiana: testi a tratti ermetici, che indagano in chiave poetica temi della vita quotidiana e argomenti inconsueti, talvolta controversi, spingendosi fino al limite della sperimentazione pura.

Per omaggiare questo sodalizio, Nicola Nieddu, tra i protagonisti della fervida stagione musicale de LaCorelli, ha rivisitato con classe ed eleganza il meglio del repertorio del grande cantautore, in un intreccio di arrangiamenti fresco e originale, affidato all’esperienza e alla passione dei musicisti dell’Ensemble. Fondamentale per gli arrangiamenti anche il contributo di Luca Di Chiara e Carlo Botti, storici collaboratori de LaCorelli.

I biglietti d’ingresso al concerto sono in vendita a 8 € (intero), con riduzione a € 5 per gli under-25. L’ingresso per i bambini sotto i 6 anni è gratuito, indicandone il nominativo come da vigente normativa Covid-19, direttamente in cassa il giorno dell’evento. Ingresso gratuito per i disabili e ridotto a € 3 per accompagnatore (solo in biglietteria). La biglietteria on-line è operativa su https://oooh.events. Sarà possibile acquistare i biglietti anche in loco, solo dalle ore 18 alle ore 20.30, il giorno stesso del concerto.

L’accesso al concerto sarà consentito esclusivamente agli spettatori muniti del GREEN PASS COVID-19: vaccinazione, test molecolare o antigenico rapido (ovviamente negativo) effettuato nelle ultime 48 ore o la guarigione da COVID-19 (DL 23 Luglio 2021, n. 105).