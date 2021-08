La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo n.30, fino al 17 agosto prossimo, una nuova mostra su “Come era verde la mia valle, Pialassa Baiona”, esposizione di foto realizzate da Gabriele Fusconi, ravennate, con l’hobby della fotografia e della pittura.

L’esposizione ospitata dalla Cassa mostra 19 foto di grande formato e una piccola a colori, oltre a due dipinti, sempre realizzati dall’autore.

Fin da bambino Fusconi ha sempre trovato suggestivo l’ambiente delle valli, diventato poi uno dei suoi soggetti fotografici più ricorrenti.

Con la sua barca esplora anche le zone non accessibili dai sentieri e questo gli permette di immergersi in una natura incontaminata, uno scenario che cambia dall’alba al tramonto e col trascorrere delle stagioni, dove si può riconoscere un uccello dal suo canto o ammirare un pesce che guizza per un istante fuori dall’acqua.