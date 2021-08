Ravenna. Al via “Le Stelle di Galla Placidia” con il concerto di Filippo Graziani “Le storie di Ivan”

Venerdi 6 agosto alle ore 21,15 prende il via la diciottesima edizione della rassegna concertistica estiva “Le Stelle di Galla Placidia” organizzata dalla cooperativa Ensemble Mariani in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune di Ravenna e con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

Ad esibirsi nel suggestivo scenario dei Giardini della Provincia di Ravenna sarà Filippo Graziani, figlio del celebre cantautore Ivan, che proporrà i grandi successi del padre in una rivisitazione del tutto nuova ed originale. Per l’occasione infatti sarà accompagnato dall’eclettico Quartetto Eos, un ensemble di strumenti classici che da diversi anni si dedica alla rivisitazione dei grandi successi della musica rock e moderna e che collabora con grandi nomi del panorama musicale internazionale tra cui Fabio Concato, Ron, Franco Battiato, Mogol, Antonella Ruggero, Teo Ciavarella, Kelly Joyce, il cantautore australiano Mick Arvey ecc.

L’ensemble si esibisce da oltre vent’anni per importanti teatri e sale da concerto ed è formato da Aldo Capicchioni al violino, Anselmo Pelliccioni al violoncello, Matteo Salerno al flauto ed Aldo Zangheri alla viola. Il concerto è ad ingresso libero con posti limitati ed è riservato a chi è in possesso del green pass; per prenotarsi occorre chiamare il numero 389 1954270 o mandare una mail a ensemblemariani@gmail.com.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà a Palazzo Rasponi.