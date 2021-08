“Sera in Serra”: 3 giorni al Labirinto di Alfonsine con le opere di Dennis Randi e Marina Ravaioli

Il Labirinto Effimero di Alfonsine si connota sempre più anche come luogo d’arte. Mentre sono già in corso l’esposizione di sculture in bronzo e alluminio dell’artista internazionale Gunther Stilling e l’installazione “Selva” realizzata dallo studio Denara, solo per 3 giorni sarà possibile visitare (ingresso gratuito) la mostra “Sera in Serra”. Appuntamento il 7, 8 e 9 agosto, dalle 18 alle 23. Una ventina le opere esposte tra quadri e sculture in ceramica realizzate da due giovani artisti ravennati: Dennis Randi e Marina Ravaioli. Info cell. 335 8335233 info@galassicarlo.com www.galassicarlo.com