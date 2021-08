Sulla terrazza del negozio di mosaico Anna Fietta, presentazione del libro ‘Albeggerà al tramonto’ di Marco Trionfale

A Ravenna, il giorno venerdì 6 agosto, alle 21, presso la terrazza del negozio di mosaico Anna Fietta di via Giuliano Argentario 21, verrà presentato il libro “Albeggerà al tramonto” di Marco Trionfale, pseudonimo di Franco Costantini, Leonardo Fedriga, Mirta Contessi, gli autori e l’autrice, sollecitati dalla giornalista del Resto del Carlino di Ravenna Annamaria Corrado, disveleranno i fili di verità e fantasia che costituiscono la trama del libro, edito da Marsilio, nella collana Marsilio Lucciole.

“Albeggerà al tramonto” narra la storia di un gruppo di vecchi romagnoli che decide di dire basta. Ribellandosi a un ennesimo e vessatorio decreto governativo, persino derisorio nella sua iniquità, si organizzano in una banda sgangherata quanto determinata e pianificano un piano diabolico di rivolta. Non tutto andrà esattamente come nei loro propositi, tuttavia…..

Per accedere alla terrazza e partecipare all’incontro sarà necessario presentarsi all’ingresso del negozio Anna Fietta di Via Giuliano Argentario 21, nella fascia oraria compresa tra le 20:30 e le 21:10 con green pass e mascherina (per attraversamento negozio). Non è richiesta prenotazione. Sarà possibile acquistare il libro durante la serata.