Teatro Ragazzi. Al MIC di Faenza lo spettacolo “Barbablù”

Dopo gli appuntamenti in Piazza Nenni, l’ampia programmazione che la rassegna Teatro Masini Estate dedica ai bambini e alle famiglie prosegue al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza dove, venerdì 6 agosto alle ore 21.15, Marco Cantori e Diego Gavioli della compagnia Teatro Perdavvero presenterà lo spettacolo Barbablù, una narrazione con musiche dal vivo della celebre storia di Charles Perrault.

Barbablù è un signore molto ricco. Abita in un castello fantastico. Barbablù vorrebbe sposare una delle due figlie della contessa, ma loro non lo vogliono in sposo, perché la sua barba… è blu.

Per convincere una delle due giovani a sposarlo, Barbablù le invita con tutti i loro amici ad una bellissima festa nella sua reggia, dove giocano, mangiano, ballano e si divertono moltissimo. Alla fine Giovanna, la più giovane tra le figlie della contessa, decide di sposare Barbablù. La sorella maggiore cerca di dissuaderla ricordandole che, a parte lo strano colore della barba, si dice che Barbablù abbia già avuto tantissime mogli di cui nessuno conosce la sorte. Giovanna, cocciuta com’è, decide di sposarlo comunque. Appena celebrate le nozze, Barbablù è costretto a partire per un lungo viaggio di lavoro. Prima di andarsene, lascia alla giovane moglie un mazzo di chiavi: la prima serve ad aprire la dispensa della cucina dove ci sono tante cose buone da mangiare; la seconda serve ad aprire gli armadi del camerino dove ci sono i vestiti di seta più belli; la terza apre la vetrina che conserva il servizio in porcellana e le posate d’argento; con la quarta potrà aprire il forziere, dove ci sono tutti i gioielli. Lei potrà prendere tutto ciò che vorrà, ma non potrà mai usare l’ultima chiave che serve ad aprire la porta della cantina del castello. Giovanna decide comunque di andare a vedere cosa si nasconde in quella cantina e scopre che dietro alla gentilezza del marito si nasconde un mostro terribile. Così la giovane sposa si prepara a scappare dal castello, ma in quel momento ecco arrivare Barbablù…

La narrazione è sostenuta dalla tecnica espressiva del “body percussion” (far suonare diverse parti del proprio corpo come se fossero delle percussioni). Un musicista accompagna la favola con la chitarra e, insieme all’attore, dà vita a canzoni divertenti che completano la narrazione.

Biglietti: 5 euro; gratuità per bambini 0-3 anni

Prenotazioni telefoniche (0546 21306): dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13

Vendita online su Vivaticket Nella sera di spettacolo la Biglietteria al MIC aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena all’interno del Teatro Masini. Si ricorda che, come da DL del 23/07/2021 n.105, l’accesso ai luoghi di spettacolo, anche all’aperto, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. I bambini con età inferiore a 12 anni sono esentati dal presentare tale certificazione.

Info: 0546 21306 – www.accademiaperduta.it