Burattini alla Riscossa! sabato 7 e domenica 8 agosto doppio appuntamento a Punta Marina Terme

Altri due appuntamenti – entrambi a Punta Marina – sono in arrivo per Burattini alla Riscossa! Il primo è il fuori programma di Mattia Zecchi sabato 7 agosto, seguito domenica 8 da Bambabambin. La rassegna continuerà poi a percorrere il ravennate dalla riviera all’entroterra, con eventi a ingresso gratuito a base di burattini, marionette e arti di strada, pronti a divertire e affascinare il pubblico di tutte le età. Il circuito di proposte mette in rete il territorio Ravenna con la provincia di Ferrara, dove ci saranno tanti altri eventi.

Sabato 7 agosto – ore 21 – Ingresso libero – I Burattini di Mattia Zecchi: I tre servi alla prova (presso il Parco pubblico di Punta Marina)

Il Dottor Balanzone, grande avvocato, ha organizzato una piccola festa nella sua villa. Dovendo trascorrere le giornate in rigoroso silenzio, nel suo studio, a svolgere studi, ricerche e affari è deciso a concedere a se stesso, ai suoi inservienti e a pochi amici una serata di svago. Prepara e predispone ogni cosa nel minimo dettaglio e cercherà di spaventare i suoi tre servi con travestimenti e piccoli scherzi. Fra mascheramenti e burle Balanzone scoprirà chi tra Fagiolino, Sganapino e Sandrone sarà il più astuto e coraggioso. Il tutto si concluderà con una gran dose di bastonate.

Mattia Zecchi mostra sin dall’infanzia una grande passione per il teatro dei burattini e dall’età di due anni e mezzo ad oggi non è mai diminuita, assumendo al contrario un ruolo sempre più importante nella sua vita. Ad 8 anni gli viene chiesto il primo spettacolo pubblico presso la Biblioteca di Crevalcore. Nel 2005 decide di fondare la compagnia “I burattini di Mattia” che presenta spettacoli per enti pubblici, Comuni, Scuole, feste private, Parrocchie, Fiere e Sagre in genere utilizzando Fagiolino e Sganapino, protagonisti della tradizione bolognese ed eroi immancabili in ogni rappresentazione. Nel 2010 vince il premio Benedetto Ravasio, assegnato alle giovani compagnie che si distinguono nel mantenere viva la tradizione del Teatro del Burattini.

Domenica 8 agosto – ore 17.30 – Ingresso libero – Bambabambin: Arlecchinate (presso il Bagno Tre Pini – Lungomare Cristoforo Colombo 141 – Punta Marina)

Spettacolo di burattini tradizionali di e con Paolo Rech. Un repertorio di farse provenienti dalla tradizione italiana che vedono come protagonista Arlecchino, accompagnato dagli amici della Commedia dell’Arte, unite in uno spettacolo che unisce dialoghi divertenti e ritmo incalzante. Arlecchino, che dovrebbe presentare lo spettacolo, al momento decisivo non si trova, ma il burattinaio lo scopre nascosto tra i tendaggi del teatrino e lo spinge a fare il suo dovere. Comincia così un’avventura che lo vede coinvolto in una serie di peripezie per sfuggire agli inganni di Brighella, ai morsi del suo Cane, alle cure del dottor Balanzone, al braccio della Legge e …alla Morte.

INFO: www.facebook.com/burattinimaxventuri / Tel. 349/0807587