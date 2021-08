Fagiolino e Sganapino contro la zanzara tigre al Giardino della Scuola Pascoli di Cervia

Il primo spettacolo del mese di agosto del Teatro dei Burattini di Cervia si terrà sabato 7 agosto ore 21.00 nel Giardino della Scuola Pascoli di Cervia e vedrà come ospite il deus ex machina della manifestazione la compagnia cervese Vladimiro Strinati con “Fagiolino e Sganapino contro la Zanzara tigre”. Lo spettacolo prende spunto da tematiche attuali, soprattutto in questo periodo dell’anno in queste località di mare: i protagonisti comici sono il raziocinante Fagiolino e la sua “spalla” scanzonata Sganapino. Insieme affrontano la spaventosa Zanzara Tigre allevata con cura dal malefico proprietario il Brigante Spaccateste. Chissà se i due protagonisti ne usciranno vincitori, nonostante l’amministratore locale, il Dottor Balanzone, non tiferà per loro. Sarà una serata all’insegna di inseguimenti, punture, scapaccioni, febbri alte, mal di ossa, legnate, balletti indiavolati e puro divertimento.