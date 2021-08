Lugo Summer Live. Sabato 7 agosto al Pavaglione concerto con Sonia Davis e gli Evergreen

Sabato 7 agosto alle 21.30 all’interno del Pavaglione di Lugo, serata di musica live per omaggiare tutta la musica pop, rock, blues e soul, sia italiana che internazionale con Sonia Davis e Sergio Fulgenzi, le voci frontman degli Evergreen. La band proporrà alcune delle canzoni più belle della rinomata Tina Turner, ma anche di Zucchero e di tanti altri. La storia di Sonia Davis è una sorta di viaggio in giro per il mondo: da cantante dei Simple Red a Regina della dance music. Attualmente collabora con molti musicisti, ma la cosa che più la coinvolge emotivamente e artisticamente è la collaborazione con le Dive, con il quale ha partecipato al teatro Smeraldo di Milano per “Doppia Difesa” di Michelle Hunziker, serata in cui si sono esibite in favore delle donne, contro lo stalking.

L’ingresso è a offerta libera. L’evento è organizzato dall’associazione Luge20, con il patrocinio del Comune di Lugo, il contributo di Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio Ascom Lugo, AnimaLugo e Consorzio Energia&Habitat, oltre alla partecipazione di attività commerciali della città e del territorio. La direzione artistica è di Livio Venturini.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 392 7677315.