Russi. Sabato 7 agosto alle 21 nella Chiesa dei Servi il concerto ‘Cantar sacro’

Qualche novità e un programma ricchissimo ed estremamente vario sono il segno distintivo dell’edizione 2021 de “I luoghi dello Spirito e del Tempo” il festival itinerante dedicato alla musica antica, con qualche contaminazione con musiche di altri luoghi e altri tempi. Regole e precauzioni, divenute ormai compagne di viaggio, non impediscono di condividere spazi e suoni e non fermano la sete di bellezza.

Il programma del festival spazia tra Medioevo e Ottocento, tra colto e popolare; la rassegna, dopo gli appuntamenti del mese di luglio, torna il 7 agosto a Russi, quest’anno all’interno della Chiesa dei Servi (via Trieste, 30), per fare risuonare anche le note dell’organo storico costruito nel 1852 da Luigi Tronci di Pistoia, modificato nel 1921 e perfettamente funzionante grazie alla manutenzione a cura di Paolo Tollari. L’organo storico unirà la sua voce a quella di due giovani e brillanti cantanti in un programma (Cantar sacro) ricco di sfumature tipiche degli “affetti” barocchi, in piena assonanza con lo “Spirito e il Tempo” ai quali il Festival è dedicato.

A seguire il festival proseguirà a Cassanigo di Cotignola (domenica 8 agosto), alla Pieve del Tho a Brisighella (il 20 agosto) a Palazzo Fantini a Tredozio (il 27 agosto) ed infine ad Alfonsine (sabato 2 settembre).

L’ingresso al concerto, che inizierà alle 21, è gratuito. La condizione sanitaria impone l’uso delle mascherine all’interno; dato il numero limitato di posti, sarà necessaria la prenotazione sul nostro sito web e l’arrivo al concerto entro le 20.30 per permettere gli adempimenti necessari. Se confermate le recenti disposizioni ministeriali sarà inoltre necessario il Green Pass in formato cartaceo o digitale per l’accesso al concerto.

Prenotazioni sul sito http://collegiummc.racine.ra.it; allo stesso indirizzo sarà possibile trovare le informazioni dettagliate su ciascun evento.