“Cervia, la spiaggia ama il libro”. L’artista e fotografo Maurizio Gabbana presenta il libro e la mostra fotografica “Assenza”

Proseguono gli Incontri con gli Autori di “Cervia, la spiaggia ama il libro” con una serata dedicata all’arte, alla fotografia e alla beneficenza. Domenica 8 agosto, ore 21.30 presso la Chiesa Stella Maris di Milano Marittima, l’artista e fotografo MAURIZIO GABBANA presenta il libro e la mostra fotografica ASSENZA (Edizioni Antiga). Alla serata saranno interverranno GIAN RUGGERO MANZONI critico e scrittore, CESARE ZAVATTA Assessore alla Cultura del Comune di Cervia e CESARE BRUSI Direttore Confcommercio Ascom Cervia.

Dall’8 al 30 agosto il nuovo progetto artistico del fotografo sarà esposto a Milano Marittima presso il Convento dei Frati Minori. La mostra, che resterà visitabile fino al 30 agosto, è articolata in un percorso intimo e straniante all’interno di 21 opere fotografiche raccolte e selezionate da Maurizio Gabbana, alle quali si aggiunge una dedica speciale, un’opera inedita dedicata a Cervia. Durante la serata sarà possibile acquistare il volume. I ricavi della vendita saranno devoluti all’Associazione CAF Onlus, che si occupa di accogliere e curare i minori vittime di maltrattamento, offrendo un importante supporto alle famiglie in crisi, e alla parrocchia che ospita.

L’organizzazione comunica che nel rispetto delle normative sanitarie in vigore, gli ingressi saranno limitati ai posti a sedere. L’accesso è consentito solo tramite possesso del Green Pass che sarà controllato all’ingresso. Si prega di munirsi di mascherina. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà all’interno del Grand Hotel di Cervia.

Il libro «Per Gabbana “l’assenza è visibile” e in fotografia visibilissima, ancor più se la si sottolinea tramite spazi scelti, ben precisi. Per lui la fotografia non è mai oggettiva visione della realtà, ma documentazione di un punto di vista, così le tinte, le forme o le superfici diventano protagoniste di una messa in scena funzionale alla rappresentazione, in questo caso oserei dire “teatrale”. La sua fotografia non rivaleggia con la pittura, ma l’una là si ritrova nell’altra. Come già scrisse la filosofa americana Susan Sontag, “se il fotografo rivela, il pittore costruisce”, in questo caso mostrandoci l’attualità per poi tentare di dare scheletro a un possibile domani, a un futuro di nuovo socialmente vivibile». Gian Ruggero Manzoni

Maurizio Gabbana è nato a Milano nel 1956, ma di famiglia della Marca Trevigiana. Autodidatta, da subito inizia una ricerca fotografica mediante scatti di espressione artistica. Partecipa a diverse biennali, tra cui Venezia e Mosca. Nel 2017 pubblica “Con La Luce negli Occhi”, nel 2020 espone i suoi lavori al Museo Triennale a Milano. I suoi cataloghi sono conservati alla Brandente di Milano, la Tate Modern, il Metropolitan Museum ed il Centro Pompidou.

La rassegna letteraria organizzata dell’Associazione Culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” – con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia e con il patrocinio e il contributo del Comune di Cervia – è un appuntamento immancabile per molti turisti e cittadini grazie ai quali, ogni anno, cresce la sua rilevanza nazionale – essendo oramai divenuta punto di riferimento culturale dell’estate.

Come accade in ogni evento importante, si rinnova ogni anno il sodalizio con i luoghi identitari della città che diventeranno palcoscenico e testimoni di incontro tra cultura e turismo, fondamentale nel tessuto economico di Cervia e di cui la città è diventata un esempio di successo.

Per tutta l’estate sono in programma visite guidate del “Trekking Urbano Letterario” e le visite ai “Villini liberty di Milano Marittima”. Per info e prenotazioni telefonare all’ufficio IAT della Torre San Michele al numero 0544/974400.

La manifestazione si svolge con il sostegno della Regione Emilia Romagna, di APT Servizi Emilia Romagna, del Comune di Cervia, del Comune di Ravenna per 700 Dante, della Camera di Commercio di Ravenna e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.