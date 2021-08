Cinema Divino: gli appuntamenti della settimana, il 10, 11 e 12 agosto

Per Cinema Divino la settimana entrante presenta tre appuntamenti. Martedì 10 agosto presso l’azienda Tre Monti di Imola viene proiettato il film EST – Dittatura Last Minute. Ospite Andrea Riceputi, autore e produttore. Mercoledì 11 agosto presso la Fattoria Palazzo di Zattaglia (Brisighella) è in programma Assassinio sull’Orient Express. Cantina ospite La Collina. Alle 19 visita guidata alla scoperta della Mora Romagnola. Giovedì 12 agosto invece presso OrtInsieme a Russi è in programma Non conosci Papicha. Cantina ospite Villa Venti. Appuntamenti a partire dalle 19.30.