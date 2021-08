Settimana densa di appuntamenti alla piscina L’Altromare di Casa Spadoni a Faenza

Nella piscina L’Altromare di Casa Spadoni a Faenza (Via Granarolo 99) fino a Ferragosto sono in programma diversi appuntamenti. Lunedì 9 agosto dalle 18.00 alle 24.00 SAPORE DI MARE per fare un tuffo sotto le stelle, sorseggiare un drink direttamente in acqua al Pool Bar o nel giardino e proseguire la serata a cena con le proposte della cucina Spadoni, con griglia a bordo piscina. Dj della migliore musica italiana! Giovedì 12 agosto Pool, DJ e Street Food Asiatico in collaborazione con Enzu. Venerdì 13 agosto NOTTE DI MEZZA ESTATE una serata fatta per stare con gli amici, sorseggiare qualche cocktail e una cena a bordo piscina con accompagnamento musicale e DJ con LINDA & THE SOULMATES (Linda Guerrini – voce / Andrea Bonetti – piano / Paolo Rubboli – batteria). Tutta la classe della musica soul e una dose extra di energia. La voce della ravennate Linda Guerrini, già corista per la storica vocalist di Zucchero Lisa Hunt e membro della band ravennate Upside Band, incontra le note del piano di Andrea Bonetti (all’attivo collaborazioni importanti come quella con Mauro Malavasi, produttore di Andrea Bocelli, Lou Bega e il rapper ravennate Sid) e il ritmo incalzante della batteria di Paolo Rubboli, vincitore a soli 20 anni nel 2016 del prestigioso concorso “Drummer of Tomorrow” e già sul palco insieme ad artisti del calibro di Kelly Joyce, Ricky Portera, Cico Cicognani e molti altri. A seguire: Manuel Duma Durante Dj & Marco Talotta voice. Apertura ore 20.30. 14 agosto e d 15 agosto POOL PARTY. Nel weekend di ferragosto la piscina L’Altromare sarà aperta tutto il giorno con musica dj set.

Info e prenotazioni: TEL: 347 0970841 (anche Whatsapp) / info@casaspadoni.it