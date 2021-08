A Bagnacavallo al Cinema “Extraliscio – Punk da balera” e l’incontro con la regista Elisabetta Sgarbi

Appuntamento importante per Bagnacavallo al Cinema mercoledì 11 agosto alle 21.30 con la proiezione di Extraliscio – Punk da balera e l’incontro con la regista Elisabetta Sgarbi e i musicisti Moreno (il Biondo) Conficconi e Mauro Ferrara. Modererà l’incontro Federico Savini, giornalista di Sette Sere-Qui, autore del libro Il Liscio. Antropologia musicale dei romagnoli a ritmo di zum-pa-pà (Tuttle Edizioni 2021).

Presentato in anteprima alle Giornate degli Autori nell’ambito della 77ª Mostra del Cinema di Venezia, al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, al Los Angeles Italia Film Fest, Extraliscio – Punk da balera ha ricevuto il Premio Siae per il talento creativo, conferito a Elisabetta Sgarbi e il Premio Fice (Federazione Italiana dei Cinema d’Essai) a Mantova.

Proposto nelle sale italiane come evento da Nexo Digital in giugno, il film dedicato al gruppo musicale Extraliscio ora arriva all’arena delle Cappuccine di Bagnacavallo. A presentarlo ci saranno la regista Elisabetta Sgarbi, Moreno il Biondo (capo orchestra di Casadei anni ’90 e fondatore dell’Orchestra Grande Evento) e Mauro Ferrara che, assieme allo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, hanno deciso di far incontrare musica romagnola ed elettronica, rock e pop con molta libertà e ironia.

Gli Extraliscio hanno ottenuto anche un grande successo all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Bianca Luce Nera.

Si consiglia la prenotazione, possibile unicamente al telefono o via WhatsApp.

Proiezioni alle 21.30; apertura biglietteria alle 20.40. I prenotati dovranno presentarsi in biglietteria entro le 21.15. Per l’ingresso valgono le regole del Green pass.

L’arena delle Cappuccine si trova in via Berti 6.

Prezzi: intero 6 euro; ridotto 5 euro; abbonamento: 10 spettacoli 40 euro.

Le proiezioni della rassegna, gestita dal Cinecircolo FuoriQuadro per il Comune, proseguiranno poi ogni sera fino al 5 settembre.

Quest’anno l’arena di Bagnacavallo si presenta notevolmente rinnovata, con 300 poltroncine con braccioli che sostituiscono le vecchie sedute.

Per informazioni e prenotazioni:

351 8443876 (dalle 16 alle 19)

cinemabagnacavallo@gmail.com