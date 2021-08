A MUSA museo del sale di Cervia una visita guidata a misura di bambino

Dedicata ai piccoli ospiti dai 5 ai 10 anni l’iniziativa di giovedì 12 agosto presso MUSA . Una serata che vede protagonisti i bambini.

Alle 21.00 Giorgia accompagnerà i giovani visitatori nel mondo salinaro del passato, raccontando l’incredibile storia della città e delle sue saline fra parole “salate” leggende e curiosità del magico mondo del sale e dei bianchi cristalli. Al termine della visita la lettura di una favola legata al sale e alla città.

L’evento, organizzato da MUSA, museo del sale di Cervia in collaborazione con Cervia Turismo, è a posti limitati. Occorre la prenotazione presso IAT Cervia allo 0544 974400 entro le 18.30 del giorno stesso. La prenotazione è disponibile anche online nel sito seguente link: www.emiliaromagnawelcome.com

Costo della visita per i bambini €5 (ingresso gratuito al museo per i bambini fino ai 12 anni- per i bambini fino ad un metro d’altezza anche l’iniziativa è gratuita).