Cervia, la spiaggia ama il libro si prepara al suo ultimo appuntamento con David Ermini

Grande serata conclusiva per la 29° edizione degli Incontri con gli Autori di “Cervia, la spiaggia ama il libro”.

Mercoledì 11 agosto, alle 21.30 presso il Grand Hotel di Cervia, il Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura David Ermini presenta e racconta “Vittorio Bachelet. Gli anni 70 tra speranze e disillusioni” Realizzato a cura del CSM – Istituto Poligrafico dello Stato.

Introduce la serata Cesare Brusi, Direttore Confcommercio Ascom Cervia. Nel rispetto delle normative sanitarie in vigore, gli ingressi saranno limitati ai posti a sedere. L’accesso è consentito solo tramite possesso del Green Pass che sarà controllato all’ingresso. Si prega di munirsi di mascherina. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà all’interno del Grand Hotel di Cervia.

Il libro

“Vittorio Bachelet. Gli anni 70 tra speranze e disillusioni” è stato pubblicato dal Consiglio superiore della magistratura in occasione del quarantesimo anniversario dell’omicidio del vicepresidente del Csm, colpito dalle Brigate rosse il 12 febbraio 1980. Il libro, curato da Giancarlo De Cataldo ed edito dal Poligrafico dello Stato, intende celebrare la figura di Vittorio Bachelet e offrire, in particolare alle più giovani generazioni, un affresco ampio del contesto storico, sociale e culturale in cui la sua vicenda umana ha trovato evoluzione e tragico epilogo. Alla pubblicazione, arricchita da una breve presentazione del Presidente Sergio Mattarella, hanno contribuito noti intellettuali, giornalisti, politici e magistrati che hanno vissuto quegli anni o vi hanno dedicato approfondite riflessioni.

L’autore

David Ermini è Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura dal 27 settembre 2018. Laureato in giurisprudenza, è avvocato penalista. E’ stato vicepretore onorario e giudice sportivo per il settore giovanile della Figc. Presidente del Consiglio provinciale di Firenze, nel 2013 è stato eletto in Parlamento per il partito democratico e rieletto nel 2018. Si è dimesso da deputato, sospendendo l’iscrizione al Pd, al momento di assumere la carica nel Csm.

La rassegna letteraria organizzata dell’Associazione Culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” – con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia e con il patrocinio e il contributo del Comune di Cervia – è un appuntamento immancabile per molti turisti e cittadini grazie ai quali, ogni anno, cresce la sua rilevanza nazionale – essendo oramai divenuta punto di riferimento culturale dell’estate.

Come accade in ogni evento importante, si rinnova ogni anno il sodalizio con i luoghi identitari della città che diventeranno palcoscenico e testimoni di incontro tra cultura e turismo, fondamentale nel tessuto economico di Cervia e di cui la città è diventata un esempio di successo.

Per tutta l’estate sono in programma visite guidate del “Trekking Urbano Letterario” e le visite ai “Villini liberty di Milano Marittima”. Per info e prenotazioni telefonare all’ufficio IAT della Torre San Michele al numero 0544/974400.

La manifestazione si svolge con il sostegno della Regione Emilia Romagna, di APT Servizi Emilia Romagna, del Comune di Cervia, del Comune di Ravenna per 700 Dante, della Camera di Commercio di Ravenna e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Gli autori ringraziano per la collaborazione il Grand Hotel di Cervia, Hotel Nettuno, Bagno Bleck, Hotel Strand&Gambrinus, Libreria Mondadori, Ristorante il Pirata, Proloco Riviera dei Pini, Biblioteca ‘Maria Goia’, Cervia Turismo, Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P, Parco della Salina di Cervia e Stamperia Pascucci.