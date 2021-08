Gruppo Astrofili Faenza: Luna, Saturno e Giove al Telescopio sulla cupola dell’Osservatorio Urania Lamonia

Giovedì 12 agosto, dalle 21, torna l’appuntamento mensile aperto al pubblico del Gruppo Astrofili Faenza, presso il terrazzo della palestra delle scuole Carchidio-Strocchi, in via Zauli Naldi 2 a Faenza.

L’incontro sarà anche trasmesso in diretta su YouTube, e sarà la seconda puntata della serie “Usciamo a Riveder le Stelle”

“Per l’occasione, apriremo la cupola dell’Osservatorio Urania Lamonia, posto sul tetto della palestra – spiegano dal Gruppo – . L’osservatorio ospita un telescopio Celestron C14 di proprietà del Comune di Faenza, con specchio da 350mm e focale 3900mm. Con questo strumento, meteo permettendo, riprenderemo la Luna, Saturno e Giove, e parleremo di questi 3 oggetti celesti con Michele Bettoli e Gianpaolo Martelli”

Per il pubblico presente, le immagini saranno trasmesse in diretta con un proiettore nel terrazzo sottostante.

Per chi non potrà essere presente, questa prima parte dell’incontro potrà essere seguita in diretta su YouTube dalle 21 all’indirizzo

youtube.com/astrofaenza/live

Successivamente alla diretta, il video potrà essere visto all’indirizzo

youtu.be/xILl1kNx2yQ

A seguire, i presenti si sposteranno nel campo sportivo della scuola, per effettuare un’osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e con i nostri telescopi mobili. E’ consigliata una stuoia per chi volesse sdraiarsi per osservare le stelle cadenti che, secondo le previsioni, saranno particolarmente frequenti anche nei giorni successivi a San Lorenzo

L’incontro si svolgerà all’aperto, e in caso di maltempo sarà rinviato. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, per cui è necessaria la prenotazione scrivendo un messaggio privato alla nostra pagina Facebook (facebook.com/astrofaenza) oppure attraverso i contatti telefonici sul nostro sito astrofaenza.it