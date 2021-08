Lugo. Il pianista ungherese Tamás Érdi “tra i migliori al mondo” al Chiostro del Carmine

Mercoledì 11 agosto il pianista ungherese Tamás Érdi inviterà il pubblico a trovarsi come spaesato nella mente del musicista mentre raccoglie accordi e armonie dalla sua memoria, in bilico su un palco nel mezzo della storia. Nel Chiostro del Carmine un viaggio che dalla musica dell’ungherese Béla Bartók si estende a Mozart e Zoltan Kodály.

Érdi propone un programma che ruota intorno al genio suo conterraneo Béla Bartók. Al centro della proposta musicale quattro brani tra i quali i classici come Allegro Barbaro, noto per la loro osticità ai giovani pianisti, ma anche i guizzi di genio che sembrano algidi e distanti finché l’improvvisazione trova il suo equilibrio interiore come in Rögtönzések magyar parasztdalora – 8 Improvvisazioni su canti contadini ungheresi – op. 20. A completare l’omaggio a Bartók, anima pulsante che muove la memoria affettiva di Érdi, assieme alla memoria muscolare dello studio, entrambe incatenate dalla passione per la musica e la sua storia intima legata ai popoli e alla tradizione, la musica tradizionale rumena delle Danze popolari romene e infine 5. Este a székelyeknél (Una sera con quelli di Székely) da Tìz könynyű zongoradarab (10 Pezzi facili).

Con peculiare sensibilità, Érdi estende il resto del programma ponendo agli estremi di questo centro gravitazionale da una parte Mozart, l’autore che l’ha svezzato come pianista segnando il suo ingresso nel mondo della musica classica, e dall’altro Kodály, maestro di Bartók, uno dei compositori più consapevoli del primo Nocevento, ricercatore instancabile delle tradizioni dell’Est e dei loro cupi timbri, delle loro struggenti melodie.

Un programma musicale costruito immaginando Bartók come punto di arrivo ideale tra il melodismo mozartiano e la presa di coscienza di Kodály e grazie al quale Érdi percorre una storia dove inizio e fino convergono al centro, mentre quello che normalmente sta nel mezzo apre e chiude il concerto.

Vincitore dei premi Gundel, Junior Prima e Prima Primissima, Tamás Érdi è stato definito dal musicologo Antoni Grudzinški, presidente dell’Associazione Chopin di Varsavia, come “tra i migliori pianisti al mondo” per il suo stile di esecuzione. Si è esibito con successo con la Toronto e l’Islanda Symphony, la Vienna Mozart Orchestra, la Sverdlovsk e la Enescu Symphony, quest’ultima all’evento conclusivo dell’anno dedicato a Liszt in Romania. In Ungheria è solista della Filarmonica Nazionale e dell’Orchestra Sinfonica della Radio Ungherese.

In caso di maltempo Chiesa del Carmine

INGRESSO

Intero € 10

TAMÁS ÉRDI Pianista vincitore dei premi Gundel, Junior Prima e Prima Primissima, è stato insignito nel 2004 dell’Ordine al Merito della Repubblica ungherese (il principale degli ordini cavallereschi dell’Ungheria moderna) e nel 2019 del Premio Liszt, il concorso musicale più importante in Ungheria. Ha iniziato gli studi di pianoforte sotto la guida di Erika Becht che da allora è stata la sua insegnante. A 17 anni ha vinto il Louis Braille Piano Competition di Mosca e, dopo due anni di studi all’Accademia Musicale di Vienna, è stato ammesso al Conservatorio di Musica di Toronto dove ha conseguito il diploma sotto la guida di Leon Fleischer.

Già da giovane studente ha registrato due CD di opere di Mozart, contemporaneamente a Budapest e Toronto. Un enorme e immediato successo che ha portato alla realizzazione di cinque edizioni dei dischi. Nel 2000 l’American Record Guide, la più antica rivista americana di recensioni di musica classica, ha apprezzato l’eccezionale profondità emotiva e l’incredibile potenza espressiva della sua performance di Mozart, comparandolo a quelle di Rudolf Serkin, Vladimir Ashkenazi, Mitsuko Uchida, Evgeny Kissin e Clara Haskil.

Ha tenuto concerti in 28 stati, esibendosi in prestigiose sale da concerto tra cui la Carnegie Hall, il Lincoln e il Barbican Centre. In Ungheria, le sue registrazioni di Liszt, Chopin e Schubert sono apparse sull’etichetta Hungaroton. Ha tenuto una dozzina di concerti di successo sotto la direzione dei suoi principali mentori, Zoltán Kocsis e Tamás Vásáry. Nel 2010, Zoltán Kocsis ha affermato “Tamás tocca i tasti del pianoforte con una sensibilità maggiore rispetto a un musicista vedente. Non credo che potremmo mai raggiungere il grado di sensibilità che è evidente nella sua performance. Oserei dire che questa capacità potrebbe essere misurata in base agli standard stabiliti da Chopin.”.

Nel 2019 Tamás è stato invitato per la quarta volta a Varsavia per suonare sotto la famosa statua di Chopin per un pubblico di oltre mille persone. Il musicologo Antoni Grudzinški, presidente dell’Associazione Chopin di Varsavia, ha espresso con convinzione “Tamas Erdi si è guadagnato, grazie al suo stile di esecuzione, un posto in prima linea tra i migliori pianisti al mondo.”

Si è esibito con successo con la Toronto e l’Islanda Symphony, la Vienna Mozart Orchestra, la Sverdlovsk e la Enescu Symphony, quest’ultima all’evento conclusivo dell’anno dedicato a Liszt in Romania. In Ungheria è solista della Filarmonica Nazionale e dell’Orchestra Sinfonica della Radio Ungherese. Tamás Érdi è anche ospite fisso di “Music at the Lake”, un festival di concerti all’aperto di musica classica, giunto alla settima edizione. Nei mesi estivi, concerti di grande prestigio con protagonisti musicisti eccezionali, portano migliaia di amanti della musica sulle rive del lago Balaton e del Danubio. A nome di questo festival, nel 2018, Tamás è stato ambasciatore culturale dell’Anno del Patrimonio Europeo quando è stato invitato a suonare a Bratislava e Rijeka.