Ravenna. Note di Sapore, in Piazza Costa tributo a Bob Marley con i Banana Boat

Buona musica e ottima cucina tornano protagoniste giovedì 12 agosto grazie all’evento ‘Note di Sapore’, proposto in piazza Costa, a Ravenna da Mercato Coperto e Costa Cafè. In programma alle 18 aperitivo con dj, alle 20 la cena e, dalle 21, l’accompagnamento musicale per l’occasione intitolato “A Night with Bob Marley”.

Protagoniste della serata la musica e le canzoni di Bob Marley grazie al concerto live di Banana Boat Music, ovvero Bruno Orioli e Francesco ‘King Frisko’ Plazzi. I Banana Boat ripercorreranno, come nel disco Talkin’ Blues, i grandi classici dei primi Wailers alternati ai pensieri sulla musica, la vita e gli aneddoti sul Re del Reggae.

Chi assisterà al concerto al Mercato Coperto sarà accompagnato dalle eccellenze gastronomiche proposte dallo chef Marco Cavallucci in un menu che racconta la Romagna attraverso i sapori della terra e del mare. La cena sarà accessibile con l’acquisto di una Drink & Dinner Card a consumo del valore di 20 euro, spendibile per cibo e bevande durante tutta la serata.