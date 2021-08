Arriva a Lido di Dante la Canzonissima di Riki Cellini, venerdì 13 agosto al Livingstone

Riki Cellini suggestiona con la sua Canzonissima, un singolo citazionista in streaming e digital download dallo scorso giugno, balzato nella classifica dei brani più ascoltati e trasmessi dalle radio. Un omaggio alla memoria, a quell’immaginario pop in cui siamo stati immersi per anni e che torna a ondate col solo intento di farci ballare, di regalarci una spensieratezza carica di ricordi. Cellini è atteso venerdì 13 agosto al Livingston di Lido di Dante (via Marabina 239 – ore 21 – info e prenotazioni 327 8173506) per il concerto della sua “Canzonissima”, accompagnato da Valerio Baggio.

Un titolo che evoca un mondo, un periodo storico ricco di creatività, icone e momenti memorabili. “Canzonissima” è prima di tutto una grande festa. Un concerto all’insegna del buon umore e alla voglia di ritrovarsi che spazia dalla teatralità dei brani in repertorio, alla coinvolgente leggerezza di un viaggio musicale divertente, divertito e mai banale. Un autentico mash-up tra pop d’autore, funky, soul e disco music in una performance vissuta e suonata con grande passione.

Il varietà e gli anni della Canzonissima televisiva, un mondo che evoca ancora tanta fascinazione “perchè era una televisione vera, sincera – spiega Riki Cellini – rispecchiava il sentire degli italiani e un’Italia che non c’è più, romantica, elegante e spensierata, capace di emozionarsi con le piccole cose, di guardarsi negli occhi. Un periodo storico che univa invece di dividere e che Raffaella si è portato definitivamente con sè”.

Una fotografia di un periodo felice non solo del nostro immaginario, che funge anche da involontario omaggio a Raffaella Carrà e che ha ricevuto consensi autorevoli come quello del Maestro Peppe Vessicchio: “Canzonissima: il superlativo del sostantivo ‘canzone’ rappresenta in modo emblematico il sentimento che circolava in quegli anni riguardo al potere mediatico-culturale di questa forma musicale. Evocarne i contenuti farà bene perché ci riconnette a quello che siamo attraverso quello che eravamo. Un passaggio indispensabile per storicizzare quello che tutti noi proviamo a fare.”

Riki Cellini con la complicità e le intuizioni da antologia negli arrangiamenti di Valerio Baggio, costruisce a suo modo uno zibaldone di pensieri, non solo prendendoli in prestito dai titoli delle hit italiane degli anni 70/80, ma facendoli diventare il racconto di un immaginario creativo sopra il quale non ha mai smesso di ruotare una scintillante disco ball.