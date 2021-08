Il Rione Verde celebra Dante con l’estemporanea di pittura degli Acquerellisti Faentini e con una cena medioevale

E’ anche con una “Estemporanea di pittura” ed una cena medioevale che il Rione Verde e l’Associazione Acquerellisti Faentini celebrano i 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri.

L’evento è in programma dal pomeriggio alla serata di domenica 22 agosto nel chiostro di Santa Maria foris portam, gentilmente concesso dalla parrocchia di San Pier Damiani ai “vicini di casa” del Rione di Porta Montanara la cui sede di via Cavour 37 è contigua all’antica chiesa, nota anche per il suo campanile a pianta ottagonale.

Realizzata in collaborazione con il Centro sociale “Corbari” e con il patrocinio del Comune di Faenza, l’edizione 2021 di “Estemporanea di pittura” si svolgerà dalle 14 alle 19, mentre alle 15 anche i bambini potranno iniziare i propri lavori artistici.

Alle 19.30, sempre nel chiostro, avrà luogo una cena medioevale con intermezzi di letture, poesia e quadri viventi con figuranti in costume d’epoca del Rione Verde e intermezzi musicali con la voce solista del soprano Erica Pretolani e con Marco Anulli al pianoforte.

Per la partecipazione alla cena medioevale, che sarà ispirata da uno chef “stellato”, sono aperte le prenotazioni al greenTA Bar del Rione Verde in via Cavour 37 allo 0546-681281.