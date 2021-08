Nel giardini della Provincia il Quartetto Segovio per “Le stelle di Galla Placidia”

Secondo appuntamento per la rassegna “Le Stelle di Galla Placidia”, che quest’anno si svolge ai Giardini della Provincia, in un contesto molto raccolto e raffinato adatto ad accogliere i cinque concerti in programma.

Giovedì 12 agosto alle 21, in occasione del centenario della nascita, ci sarà l’omaggio ad Astor Piazzolla con lo spettacolo dal titolo “Piazzolla e Dintorni”. Per l’occasione il Quartetto Segovio proporrà alcuni celebri composizioni del compositore argentino che con la sua opera ha saputo emancipare il tango dalla funzione di mero accompagnamento alla danza, per renderlo un genere autonomo e conosciuto in tutto il mondo.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al 389 1954270.