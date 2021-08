CCL 13 agosto: concerto Dreaming Melodies con l’Ensemble Tempo Primo

Venerdì 13 agosto, alle ore 21 presso l’arena del Museo Classis Ravenna, nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna nuovo appuntamento con La Corelli, che propone il concerto Dreaming Melodies – musiche dal magico mondo Disney con l’Ensemble Tempo Primo.

La Corelli presenta un magico viaggio nella fantasia al suono e alle immagini dei grandi classici Disney. L’Ensemble Tempo Primo guidato da Nicola Nieddu, eclettico musicista che ha curato anche tutti gli arrangiamenti musicali grazie alla capacità di fondere più stili musicali in un sapiente mix tra classico e moderno, ripercorre la storia dei cartoni animati e dei film d’animazione grazie alle splendide voci di Cecilia Ottaviani, Daniela Peroni e Luca Balbi.

Alla musica si uniscono le emozionanti introduzioni tratti dai dialoghi dei film narrate da Teresa Maria Federici, italianista, docente di lettere, narratrice e scrittrice di testi per il teatro musicale.

Nato all’interno de La Corelli, l’Ensemble Tempo Primo, formato dalle prime parti dell’Orchestra Corelli, dal 2009 è attivo nell’ambito di una serie di produzioni didattiche e divulgative per il mondo dell’infanzia, ma non solo: grazie alle sue caratteristiche di organico snello ed essenziale, infatti, l’Ensemble si è dimostrato un modello ideale per la messa in scena di riduzioni operistiche, balletti, nonché per la realizzazione di produzioni nell’ambito della musica da film e contemporanea.

Apertura cancelli ore 20

Inizio spettacolo ore 21

Tariffe:

Intero 12 euro

Amici di RavennAntica 8 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto)

Classis Card 10 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto)

Omaggio bambini sotto 6 anni

Per informazioni:

www.classealchiarodiluna.it oppure infoline 351 8208036 attiva dal lunedì al venerdì ore 11 – 13/17 – 21 e il sabato (solo in caso di eventi) ore 19 – 21.

Si segnala che, a seguito del nuovo decreto in vigore dal 23 luglio 2021 (dl 105/2021), a partire dal 06 agosto e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dai colori delle Regioni, sarà permesso l’accesso ai musei, mostre e altri istituti della cultura gestiti dalla Fondazione RavennAntica (Museo Classis Ravenna, Domus dei Tappeti di Pietra, Museo Tamo Mosaico, Cripta Rasponi e Giardini pensili,) nonché agli spettacoli aperti al pubblico della rassegna Classe al Chiaro di Luna solo ed esclusivamente esibendo il Green Pass.

Per tutte le info:

https://www.ravennantica.it/regole-di-accesso-ai-musei-e-alla-rassegna-ccl-2021-dal-6-agosto/