Il 2 ottobre prenderà il via la Contesa Estense: sotto il Pavaglione di Lugo tornano le rievocazioni storiche

Dopo un anno di assenza dovuto alle problematiche relative al Covid-19, dal 2 al 10 ottobre, Lugo torna a popolarsi di giocolieri, sbandieratori, musici, dame e signori pronti ad animare Piazza Mazzini.

La Contesa d’Autunno 2021 propone 9 giorni di festa all’interno del Pavaglione con esibizioni di gruppo, sbandieratori, musici sia lughesi che esterni, spettacoli di intrattenimento per allietare adulti e bambini e concerti. Il tutto ad ingresso libero.

La novità di quest’anno è lo stand gastronomico di Contesa che riunisce in unica struttura le quattro cucine caratteristiche dei 4 Rioni/Contrade dove la cittadinanza è invitata ad assaggiare le varie specialità proposte.

La manifestazione si chiuderà con un torneo di tiro alla fune incrociato tra i Rioni/Contrada lughesi e gruppi provenienti da tutta Italia. Sabato 9 le eliminatorie e domenica 10 la finale in cui ci si contenderà il primo premio.

“Durante questo anno e mezzo di pandemia abbiamo assistito alla cancellazione della Contesa 2020, ma, siccome riteniamo che sia una manifestazione molto importante per i singoli gruppi e tutta la comunità, come Amministrazione siamo sempre rimasti in buoni rapporti con il Direttivo Contesa, Rioni e la Contrada cercando di non far mancare il nostro supporto morale ed economico. Sono molto contento e orgoglioso di questo traguardo e ringrazio nuovamente il Direttivo Contesa, Rioni e la Contrada per non essersi arresi di fronte all’ulteriore impegno necessario per ritrovarci in piazza in piena sicurezza” – spiega il consigliere comunale con delega alla Contesa Estense, Stefano Scardovi.

Il programma dettagliato è in fase di sviluppo.

Per l’accesso all’area adibita ai festeggiamenti si rispetteranno le normative Covid vigenti.

L’evento è organizzato da Contesa Estense con il patrocinio del Comune di Lugo.