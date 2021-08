Il Festival di Musica d’Organo prosegue alla basilica di San Vitale di Ravenna con Hildegard Bleier

Dopo il tutto-esaurito della prima settimana, continua lunedì 16 agosto la 60^ edizione del Festival d’Organo di San Vitale. Alle 21.30 si esibirà Hildegard Bleier, organista titolare della famosa Asamkirche di Monaco.

Punto vendita biglietti dalle 20.30 presso Caffè Mosaico di fronte alla Basilica di San Vitale. Prenotazioni e prevendita caldamente consigliate al 339 70 27 412. Solo 50 posti disponibili, Green Pass obbligatorio.

Hildegard Bleier ha studiato organo nella classe di alto perfezionamento alla “Hochschule für Musik und Theater” di Monaco con i Maestri Harald Feller e Franz Lehrndorfer.

Si e diplomata con grande successo alla”Hochschule der Künste” a Brema con Harald Vogel in”organo historico” occupandosi di interpretazione della musica organistica Germania del Nord tra Rinascimento e Barocco.

Ha seguito masterclasses con T.Kopmann, L.F.Tagliavini, D.Roth, O.Latry . Il suo repertorio spazia dalla musica antica fino ai compositori contemporanei. E’ organista della famosa chiesa”Asamkirche”di Monaco di Baviera e svolge una intensa attività concertistica che la porta a suonare nei più importanti festival organistici in Germania e all’ estero. E’ regolarmente invitata a esibirsi sui prestigiosi organi storici. Ha suonato von l’orchestra della Staatsoper di Monaco sotto la direzione di W.Sawallisch e S.Young e lavora in collaborazione con artisti solisti come Galeano Salas e Petr Necoranec. Parallelamente agli Studi di organo ha studiato canto a Vienna e tiene concerti come soprano solista.

IL PROGRAMMA

Johann Sebastian Bach: Toccata, Adagio e Fuga in Do maggiore BWV546

Marcel Duprè: Preludio e Fuga il sol minore

Jehan Alain : Aria

Maurice Ravel: Toccata (estratto da “le tombeau de Couperin”)

Gabriel Faurè: Sicilienne

Julius Reubke: Sonate in do minore sul Salmo 94