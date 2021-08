Il 18 agosto a Cervia il Trebbo per costruire un albero di comunità

Proseguono gli appuntamenti a cura dell’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia, il tema della serata offerta sarà l’insieme della collettività cervese.

Per fare questo mercoledì 18 agosto si terrà un Trebbo, la veglia a lume di lanterna per raccontare e raccontarsi. Un incontro pensato come processo partecipativo di riconoscimento, definizione e tutela del territorio e del patrimonio locale. La comunità è come un albero dove ognuno, con la propria storia e la propria esperienza, riveste una posizione precisa: la foglia, il fusto, la radice. Un percorso creativo e inclusivo, fondato sulla partecipazione attiva degli abitanti, che sappia rispondere a un semplice quesito: cosa rende Cervia un luogo unico e diverso dagli altri?

L’appuntamento è per le ore 21:00 sotto la Torre San Michele. Insieme a noi ci saranno, tra gli altri, Enzio Strada, Fiorenzo Farabegoli e Oscar Turroni. L’evento è completamente gratuito ed è sostenuto dal progetto europeo Arca Adriatica, che ha come obiettivo prioritario la protezione, la promozione e la valorizzazione turistica del patrimonio culturale marittimo dell’area adriatica. Per accedere ai posti a sedere è necessario il Green Pass da esibire all’ingresso.

Per informazioni: IAT Cervia tel. +39 0544 974400 oppure via e-mail all’Ecomuseo del sale e del mare (ecomuseocervia@comunecervia.it).