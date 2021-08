Nuova settimana di film internazionali all’arena delle Cappuccine per “Bagnacavallo al Cinema”

Una settimana di film internazionali con chiusura dedicata a una pellicola d’autore italiana attende spettatrici e spettatori dell’arena delle Cappuccine per Bagnacavallo al Cinema.

Martedì 18 agosto è in programma la Felicità degli altri di Daniel Cohen, commedia francese sul significato dell’amicizia, mentre giovedì 19 si passerà al poliziesco americano Fino all’ultimo indizio di John Lee Hancock, dal notevole cast. Venerdì 20 sarà la volta del film a episodi giapponese Wheel of Fortune and Fantasy (Il gioco del destino e della fantasia) di Ryūsuke Hamaguchi, premiato con l’Orso d’Argento al Festival di Berlino, poi sabato 21 si tornerà in Francia con The Specials – Fuori dal comune di Olivier Nakache e Eric Toledano, coinvolgente pellicola di impegno sociale dedicata all’autismo.

La settimana si concluderà domenica 22 agosto con Comedians di Gabriele Salvatores, che ha per protagonista un gruppo di aspiranti comici alle prese con la preparazione di uno spettacolo. Il film, tratto dall’omonima commedia di Trevor Griffiths, sarà in replica lunedì 23.

Si consiglia la prenotazione, possibile unicamente al telefono o via WhatsApp. Proiezioni alle 21.30; apertura biglietteria alle 20.40. I prenotati dovranno presentarsi in biglietteria entro le 21.15. Per l’ingresso valgono le regole del Green pass.

L’arena delle Cappuccine si trova in via Berti 6. Le proiezioni proseguiranno ogni sera fino al 5 settembre. Prezzi: intero 6 euro; ridotto 5 euro; abbonamento: 10 spettacoli 40 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 351 8443876 (dalle 16 alle 19); cinemabagnacavallo@gmail.com; www.arenabagnacavallo.it

(215/21)